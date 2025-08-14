Presentación de Diego Castro

Presentación de Diego Castro |

Presentación de Diego Castro |

El Inversia Seguros A Estrada Futsal presentó oficialmente a Diego Castro como su nuevo entrenador. El compostelano llega al pabellón Coto Ferreiro tras finalizar su etapa en el Alto do Vento, donde en las últimas temporadas realizó un gran trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents