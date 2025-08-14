Presentación de Diego Castro
El Inversia Seguros A Estrada Futsal presentó oficialmente a Diego Castro como su nuevo entrenador. El compostelano llega al pabellón Coto Ferreiro tras finalizar su etapa en el Alto do Vento, donde en las últimas temporadas realizó un gran trabajo.
