El delantero Fer Martínez, objetivo del Estradense

El Estradense perdió por 0-3 contra el Fabril en su tercer amistoso de pretemporada. El equipo de Segunda RFEF fue un duro rival para los rojillos, terminando la primera parte con dos goles de ventaja y sentenciando en el segundo asalto. Manuti aprovechó el partido para seguir repartiendo minutos. De inicio los locales salieron con Ale, Sergio Prieto, Carabán, Ánder, Dani Varela, Brais Vidal, Mella, Rulo, Padín, Dani Pedrosa y Álex Delgado. En la segunda parte entraron el resto de jugadores disponibles, incluyendo de nuevo varios jóvenes del equipo juvenil de Liga Gallega.

El once de Manuti apunta a estas alturas a ser una de las opciones para el comienzo de temporada. Los rojillos se estrenarán en liga el día 7 de septiembre. Lo harán en el Municipal de A Estrada con el Boiro como rival. Hasta esa fecha, el Estradense todavía trabaja con el objetivo de cerrar al menos tres fichajes más, todos ellos para las posiciones de ataque. Las bajas de Gamarra, Jaichenko, Porrúa, Fuentes, Brais Calvo, Juanín, e incluso Elías Reyes, han dejado a los rojillos con pocas alternativas en esas posiciones.

Los fichados Padín, Dani Pedrosa y Álex Delgado , además del canterano Hugo como recambio, se perfilan como opciones para las tres posiciones más avanzadas. En la media punta, Rulo aparece como titular indiscutible, con la opción de adelantar a Mella a esa posición en momentos o partidos puntuales. Son cinco o seis jugadores para cuatro posiciones claves, un problema que la dirección deportiva espera solucionar a lo largo de la próxima semana con nuevos fichajes.

Fer Martínez

Uno de los que ha sonado con fuerza en la jornada de ayer es el delantero Fer Martínez. El cuntiense de 20 años se formó en las categorías inferiores del Arosa, dando el salto al Celta hace dos temporadas. El año pasado militó como cedido en el Coruxo en su primera experiencia en el fútbol sénior. Jugó 30 partidos en Segunda RFEF, anotando dos goles. La operación estaría cerca de cerrarse, aunque el ariete cuenta con otros clubes interesados en sus servicios.

En el once de Manuti ante el Fabril figuran las cuatro incorporaciones realizadas hasta ahora. Entre ellas cabe destacar las buenas sensaciones que está dejando el lateral izquierdo Dani Varela, quien con 19 años puede amenazar la titularidad de Óscar. Entre los hombres de ataque, Padín parece ser el hombre encargado de recoger el testigo de Porrúa, como canalizador y creador, por su calidad y movimientos entre líneas.

Triangular en Cuntis

El siguiente partido de preparación del Estradense será mañana en el Triangular de Cuntis. El campo de A Ran será el escenario de un torneo que completan el equipo local, el Atlético Cuntis, y el Juventud de Cambados. El triangular dará comienzo a las 19.30 horas.