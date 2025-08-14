Fútbol | Segunda
Cinco equipos de Deza y Tabeirós jugarán esta temporada en Segunda Autonómica
REDACCIÓN
Cinco equipos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes jugarán esta temporada en Segunda. Cuatro de ellos seguirán en la categoría. Se trata de los dezanos Silleda, Lamela, Rodeiro y Cruces. A ellos hay que sumar el recién descendido Vea, quien terminó perdiendo la categoría en los despachos a pesar de haber logrado inicialmente la permanencia en Primera.
La temporada dará comienzo el 14 de septiembre. Además de los equipos de la zona también militarán en el grupo: Deixebre, Trazo, Santa Marta, Atlético Fátima, Villestro, Belvís, O Pino, San Mamed, Val do Ulla y Amio.
El Vea, por su condición de recién descendido, se perfila como uno de los rivales a batir. Gálvez ha aceptado seguir como entrenador a pesar de la pérdida de categoría y con él se han logrado un buen número de renovaciones, entre ellas algunas de jugadores importantes.
El Lamela por su parte mantiene a Adrián Fuentes como entrenador, ahora con el estradense Fon Chedas como segundo entrenador.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña