Cinco equipos de Deza y Tabeirós jugarán esta temporada en Segunda Autonómica

Cinco equipos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes jugarán esta temporada en Segunda. Cuatro de ellos seguirán en la categoría. Se trata de los dezanos Silleda, Lamela, Rodeiro y Cruces. A ellos hay que sumar el recién descendido Vea, quien terminó perdiendo la categoría en los despachos a pesar de haber logrado inicialmente la permanencia en Primera.

La temporada dará comienzo el 14 de septiembre. Además de los equipos de la zona también militarán en el grupo: Deixebre, Trazo, Santa Marta, Atlético Fátima, Villestro, Belvís, O Pino, San Mamed, Val do Ulla y Amio.

El Vea, por su condición de recién descendido, se perfila como uno de los rivales a batir. Gálvez ha aceptado seguir como entrenador a pesar de la pérdida de categoría y con él se han logrado un buen número de renovaciones, entre ellas algunas de jugadores importantes.

El Lamela por su parte mantiene a Adrián Fuentes como entrenador, ahora con el estradense Fon Chedas como segundo entrenador.