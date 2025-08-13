Tamara Seijas domina en la montaña lucense

La lalinense Tamara Seijas amplió este fin de semana en la montaña lucense su ya de por sí extenso palmarés. Esta vez, la biker del RGBikes Scott Team, se impuso al resto de rivales en la denominada Gran Fondo, una prueba que contó con un recorrido de 123 kilómetros, que estrenó un trazado que pasó por primera vez por el centro de Navia de Suarna y concluyó también en O Cebreiro. Helena Moragas y Lorena Patiño completaron el podio femenino de la prueba lucense.

La competición reunió a cerca de 500 participantes. Las carreteras de Os Ancares acogieron una nueva edición de una prueba que estuvo organizada por el Club Ciclista Cidade de Lugo y que contó con el patrocinio de la Vicepresidencia de la Diputación Provincial de Lugo. Miguel Ventura fue el mejor entre los hombres y Cecilia Abal y Jesús Rodríguez dominaron el Medio Fondo. Xtreme fue el mejor equipo y Ancares Bike el conjunto más numeroso.