La Escola de Fútbol Lalín se actualiza

La junta directiva de la Escola de Fútbol Lalín, que encabeza Javier Fernández, Viti, da un paso más en su idea de profesionalizar la gestión de la entidad. Un nuevo organigrama deportivo que abarca todas las secciones de la escuela y, sobre todo, la presencia de un sistema digital para gestionar inscripciones y en especial los pagos de cuotas son las últimas novedades en la academia rojinegra. Se trata de poner al día la forma de llevar una escuela que pretende ser todo un referente en la formación de jóvenes deportistas. «Nuestra escuela está organizada para dar el mejor servicio deportivo y humano», subraya Viti.

«La plataforma Cluber ayudará a la EF Lalín a mejorar la gestión de la escuela y la experiencia de todas las familias que forman parte de ella. Al escanear el código QR de la publicación, se accede a la plataforma de registro de jugadores, un enlace para crear el perfil añadir deportistas. Será necesario documentación como el DNI, una foto y aceptar cláusulas básicas de protección de datos. Gracias a esta colaboración, se podrán agilizar las inscripciones y los pagos, mejorar la comunicación y ofrecer nuevos servicios online. Un paso más hacia la digitalización de la entidad», explican desde la directiva. Viti recalca el hecho de que «habrá tres opciones para pagar por tarjeta a través de la aplicación: pago único mensual, en tres plazos o en seis. Y como siempre mantenemos las bonificaciones para los hermanos». Una vez efectuado el registro, se podrá acceder al área privada de la aplicación, disponible en Android e iOs.

Reestructuración

Por otro lado, la nueva EF Lalín ya cuenta con un organigrama circular definido por áreas. En la parte central del círculo aparecen Roberto Fernández, director general, Josito Jul, director deportivo, y Javier Sueiro, director técnico. En el siguiente anillo se encuentran los distintos jefes de categoría: Javier Sueiro, en infantiles y alevines; Rubén Nogueira, en los dos equipos femeninos de la escuela; Salva González, en biberones; Manuel Ferradás, en prebenjamines y benjamines; José Rozas, en juveniles y cadetes; y junto a ellos, Martín Rivas será el preparador físico de la escuela, y Rafa Reboredo y Diego Peña los entrenadores específicos de porteros. De esta forma, la junta que preside Viti pretende que en la EF Lalín «la directiva va a estar acompañada por un equipo de personas comprometidas tanto con la escuela como con el deporte base. Tenemos un equipo técnico muy completo».

Los nuevos responsables de la Escola de Fútbol Lalín insisten en destacar que «cada grupo que conforma las distintas categorías está enfocado en la formación deportiva y también personal de los chicos y chicas de la academia».