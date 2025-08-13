Una contractura deja fuera del Mundial egipcio a David Faílde

David Faílde dice adiós al Mundial de Egipto antes de tiempo. El portero lalinense del Irudek Bidasoa abandonó la concentración de los Hispanos Juveniles aquejado de una contractura en el isquiotibial. El portero asturiano del Abanca Ademar Leon Marcos García es el encargado de cubrir la baja del dezano. El contratiempo importante para el combinado que dirige Nacho Moyano tuvo lugar en el partido contra Croacia, cuando Faílde sufrió la lesión muscular que le impidió saltar a la cancha. Hoy tendrá lugar el segundo asalto de la Main Round para los Hispanos Juveniles en el Campeonato del Mundo. A las 16.15 horas, en el Stadiu Hall 2 de El Cairo, la selección de Nacho Moyano se medirá a Islandia en un duelo clave para seguir soñando. Dos puntos que pueden allanar el camino hacia los cuartos de final del torneo. España llega a esta cita tras firmar una fase preliminar perfecta, pasando invicta como primera de grupo. Ya en la Main Round, los de Nacho Moyano comenzaron con paso firme, doblegando a Arabia Saudí.