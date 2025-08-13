El Basketdeza promueve un campus del 1 al 5 de septiembre

Tras el éxito del clinic organizado con el COB, el Basketdeza programa un nuevo campus de baloncesto en el pabellón de Lalín del 1 al 5 de septiembre. La cita tendrá lugar de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas y cuenta con un precio de 50 euros por participante. El evento contará con entrenadores titulados, seguro individual, merienda y otras actividades deportivas. La inscripción está abierta hasta este viernes enviando ficha a directiva@basketdeza.com junto justificante de pago en ES14 0049 4989 11 2216356695.