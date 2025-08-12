fútbol | Tercera RFEF
El Estradense vuelve al Novo Municipal para enfrentarse al Fabril
Los aficionados del Club Deportivo Estradense tienen una nueva cita esta noche, a partir de las 21.00 horas, en el tercer amistoso de los de Manuti este verano, segundo en casa, esta vez frente al Fabril, filial del Deportivo. Se trata de un nuevo partido de preparación para ambos conjuntos. Un reto para seguir adquiriendo ritmo y afinando detalles de cara a una temporada tan exigente como la que los rojillos tienen por delante en el campeonato. Las entradas cuestan 10 euros para los no socios mientras que los abonados no tendrán que pagar.
