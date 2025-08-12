fútbol | Preferente Futgal
Cristian Liñares debuta con doblete en el Lalín delante del Taboada
Con un marcador de 0-2 saldó este fin de semana el Club Deportivo Lalín su primer test de pretemporada. Entre los que destacaron fue el autor de los dos goles y flamante fichaje de los de Roberto Fernández: Cristian Liñares. El Pichichi de la Preferente demostró en tierras lucenses su olfato goleador durante un partido que los del Cortizo siempre tuvieron controlado. El siguiente amistoso de verano para los lalinistas será mañana, en el Cortizo, delante del SP Carballiño.
