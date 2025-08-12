El calvario veraniego del SD Agolada

La Sociedade Deportiva Agolada está sufriendo más de la cuenta este verano para poder completar una plantilla competitiva. La cuarta temporada de Pablo Miguélez como entrenador de los aurinegros cuenta por el momento con cinco fichajes y una decena de renovaciones, unas cifras a todas luces insuficientes para que los del Hospitalillo puedan afrontar un campeonato sin sobresaltos. «Estamos con carencia de gente, que era normal sobre todo en nuestro equipo y se va haciendo lo que se puede», explica Miguélez. El técnico está convencido de poder incorporar a algún jugador más «lo que pasa es que estamos buscando porque de momento la plantilla no está cerrada», añade Miguélez.

Por el momento, las caras nuevas en el conjunto que preside Fernando Coego, Zubi, son las de Peti, Chino, Dani Saco, Álex García y Brais Vázquez. A ellos se añaden las renovaciones de hombres como David Peli, Alejandro Reboredo, David Coego, Bieito Fernández, Pape Samb, Cristian Fernández, Marco González, Daniel Jacobo, David Berredo y Rubén Areán. Para el entrenador harían falta en estos momentos unos 20 o 22 jugadores. «Sería lo suficiente y lo ideal. Aún falta mucho pero es que en nuestra zona es complicado. La población disminuyó mucho y hay pocos jugadores del pueblo», asegura el técnico. La cuarta etapa como máximo responsable del banquillo aurinegro hace de Pablo Miguélez un perfecto conocedor de la casa y, también, del entorno del club. De todas formas, llevaba más de diez años alejado del mundo del fútbol. Las razones de su vuelta son que «hay aquí una generación de gente joven que ya hacía años que me decían que tenía que volver a entrenarles. Regreso un poco por ellos y otro poco por ayudar al club. Un poco de todo, vamos».

Amistosos

La SD Agolada tiene programados cinco encuentros preparatorios antes del inicio del campeonato. Mañana jugarán el primero, después disputarán otros dos miércoles y viernes, para que el 31 de agosto tenga lugar la presentación del equipo ante la afición frente al Rodeiro. Miguélez considera que es un número suficiente para llegar en buenas condiciones al inicio de la liga.

En cuanto objetivos, no lo duda: «El objetivo claro es la permanencia y poder librar no esperando a la última jornada». Para el técnico, «con los pocos jugadores que hay de aquí tienes que andar buscando por fuera. Hay jugadores que les apetece jugar en su zona y que no quieren venir aunque sea en Primera. Es complicado porque la gente se mueve por amistad o por grupos».