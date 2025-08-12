tiro con arco
El ArcoCelta afina la puntería en Monção
Consigue un primero, dos segundos y un tercer puesto en el VI Trofeo 3D-BHP de la Liga Minho
REDACCIÓN
El ArcoCelta sigue sumando trofeos durante los distintos torneos a los que acude también en verano. Esta vez, los arqueros dezanos cruzaron la frontera para participar en Monção en una competición donde consiguieron subir hasta tres veces al podio. A pesar de las altas temperaturas en la Zona de Lazer de Pinheiros, ArcoCelta consiguió los siguientes resultados: primer puesto para Silvia Gómez en modalidad Tradicional Femenino, segunda posición para Herminio López en Tradicional y Julio César García en la modalidad Barebow y, por último, tercer puesto para Javier López en Tradicional Masculino. Desde la entidad dezana quieren agradecer al Club SATA 3D- BHP y a las autoridades locales de Pinheiros «por hacernos pasar tan grato día en tan buena compañía».
ArcoCelta participó en el VI Trofeo 3D-BHP de la Liga Minho 2025, en la afamada zona de ocio de Pinheiros, en Monção. Fue la penúltima prueba de esta competición anual y tal y como se esperaba, el evento contó con una mayor participación de arqueros portugueses, aprovechando el periodo vacacional de agosto. De hecho, fueron mayoría durante un torneo que destacó por su buena organización y la presencia de numerosos arqueros procedentes de diferentes lugares del país vecino.
Lugar idóneo
Cabe destacar que la zona de ocio de Pinheiros ofrece las condiciones idóneas para este tipo de pruebas deportivas: amplitud, zonas arboladas y cercanía al río, lo que permite diseñar recorridos variados y técnicamente atractivos para los participantes en competiciones de tiro con arco. Aunque se repite el escenario, los circuitos propuestos son siempre diferentes, convirtiendo a este enclave en uno de los preferidos de la Liga Minho de esta modalidad.
