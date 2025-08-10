Antía García logra una nueva medalla de bronce en los World Games 2025

Doblete de Antía García en los World Games 2025. La deportista del Club Acuático Umia, que viene de conseguir la medalla de bronce en los 100 metros aletas, volvía ayer a subir al tercer cajón del podio de Chengdú como miembro del relevo español. Esta vez, la nadadora caldense se colgó un nuevo bronce en la final del 4x50 metros relevo combinado junto a sus compañeras Núria Payola Anglada, Yael Mantecón Ruiz-Santaquiteria y María Rodríguez Rodríguez de la Sierra.

Antía García también compitió ayer en otras pruebas mundialistas con los siguientes resultados: cuarta en el 4x25 metros relevo de maniquí con María Rodríguez de la Sierra, Yael Mantecón Ruiz-Santaquiteria y Lola Caballero Fuset; y fue también sexta en la prueba de los 50 metros maniquí. España contó en tierras chinas con una destacada representación en estos World Games, con once socorristas que forman parte de los 120 deportistas clasificados a nivel internacional, entre los que se encuentra Antía García, lo que supone un reconocimiento al alto nivel competitivo del equipo nacional. Junto con las selecciones Júnior y Absoluta, la expedición estuvo dirigida por José Víctor García Castillo como seleccionador nacional, que contó con el equipo de técnicos formado por Carlos Acedo Becares, Luis de Frutos Barroso, Hugo Sáez Perales y Borja Soto Mallo, que fueron acompañados de Fátima Veiga Agüeros y Eric Rodríguez Martín como fisioterapeutas.