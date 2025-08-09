Puesta de largo por todo lo alto en el Novo Municipal

El Novo Municipal de A Estrada acogió el jueves el espectáculo organizado por el Club Deportivo Estradense para presentar al equipo de manera oficial ante su afición. Un espectáculo de luces y saltando de uno en uno todos los miembros del equipo siendo presentados por la megafonía entre aplausos de los presentes fue el prólogo de una tarde en la que los de Manuti se enfrentaron al Pontevedra en un duelo amistoso que terminó con victoria visitante (0-2).

Manuel Castro fue obsequiado con una camiseta. | Jesús Figueroa

El propio Manuti, técnico rojillo, señala que «de forma sorprendente y después de tantos cambios de fecha del evento, el Novo Municipal presentaba un magnífico aspecto en cuanto a presencia de aficionados. Pensábamos que habría menos gente después de tanta confusión». Y es que nadie se quiso perder una puesta de largo tan amena para ver a los suyos medirse al conjunto capitalino. Y sobre la ceremonia de presentación llevada a cabo antes del encuentro, Manuti reconoce que «la verdad es que no sabíamos nada de cómo iba a ser la presentación y fue una sorpresa para los jugadores. La directiva siempre trabaja y anda innovando».

Un lance del Estradense-Pontevedra. | Jesús Figueroa

Socios

La directiva que preside Toño Camba tiene previsto anunciar en unas semanas la campaña de socios en un evento oficial organizado por el club y que pretende servir para aumentar la masa social del conjunto de A Estrada. .

En cuanto al amistoso con el Pontevedra, Manuti explica que «todo esto de la ola de calor nos cogió con pocas sesiones de trabajo. El partido fue bastante igualado salvo 15 minutos en los que cometimos tres errores muy graves. Evidentemente, todo un Pontevedra te perdona una pero más de una, no». A pesar de todo, el entrenador del Estradense asegura estar «bastante contento en el aspecto de que hubo ritmo a pesar de que se pusieron 0-2 y ese momento en que parecía que igual podía haber más, el partido se igualó». El próximo amistoso será en casa, el martes, ante el Fabril.