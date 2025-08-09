balonmano | Juvenil
Los Hispanos de David Faílde, a la Main Road del Mundial egipcio
REDACCIÓN
Lalín
Los Hispanos Juveniles de David Faílde vencieron a Croacia por 38-35 en el segundo partido del Mundial de Egipto y certifican su presencia en la Main Round del torneo. Con Marcos Fis y Quim Rocas como jugadores más destacados, la selección dio la vuelta al marcador en los últimos minutos y se jugará hoy el liderato del grupo ante Serbia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones