Los Hispanos de David Faílde, a la Main Road del Mundial egipcio

Los Hispanos Juveniles de David Faílde vencieron a Croacia por 38-35 en el segundo partido del Mundial de Egipto y certifican su presencia en la Main Round del torneo. Con Marcos Fis y Quim Rocas como jugadores más destacados, la selección dio la vuelta al marcador en los últimos minutos y se jugará hoy el liderato del grupo ante Serbia.