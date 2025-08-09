salvamento y socorrismo | Femenino
Antía García brilla en los World Games
La deportista del Umia se cuelga en China la medalla de bronce en la final de los 100 metros aletas
REDACCión
«Antía García es la mejor atleta española de la historia del salvamento». Así de claros eran ayer desde el Club Acuático Umia tras conocer que su brillante deportista volvía a subirse al podio en unos World Games. Y es que Antía García ha vuelto a demostrar su valía, esta vez en Chengdú (China), al ganar su segunda medalla en unos Mundiales de la especialidad, en esta ocasión el bronce en su prueba favorita, los 100 metros aletas, donde siempre se sintió a gusto frente a sus rivales.
Antía García también participó en la final mundialista del relevo femenino de 4x50, acabando en una meritoria quinta posición final y contribuyendo a rebajar además el récord de España de la modalidad. La atleta del conjunto caldense nadará esta mañana (7:30 horas, en directo desde el canal de YouTube de la federación española) en la final femenina de los 50 metros espalda y dos relevos más con posibilidad de hacerse con nuevas medallas.
