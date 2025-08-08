Juanín se despide del Estradense

«El Estradense siempre se portó muy bien conmigo. Estuve muy a gusto aquí estos años y espero algún día poder volver. Bien sea sobre el campo o lo que toque». Con estas palabras Juan Bautista Rey «Juanín» anunció su marcha del Estradense ocho temporadas después de llegar al club procedente del Estudiantil. A sus 28 años, el jugador de Balboa ha decidido poner punto y final a su etapa en el equipo rojillo. Lo hace para buscar una menor exigencia a nivel de entrenamientos, un cambio que le permita dedicar más horas a su empresa y a su familia. Juanín se marcha como uno de los capitanes del Estradense, con 205 partidos disputados, en los que anotó 48 tantos. Tras comunicar su decisión, el club decidió darle las gracias públicamente por todos estos años en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente Toño Camba.

«Tenemos una muy mala noticia que nos cogió un poco de sorpresa. Juanín es un jugador emblemático en el Estradense, un hombre que llegó al club con esta directiva, hace ocho años. Quitando un año que se fue para el Céltiga siempre estuvo con nosotros. Es una baja que me duele mucho, tanto a nivel futbolístico como personal. Sin embargo, entendemos las causas que le llevan a dar este paso. Por nosotros siempre tendrás las puertas abiertas para volver», afirmó el dirigente.

«Fue una decisión muy complicada y meditada. Fueron ocho años aquí y siempre con Toño. Tenemos además un cuerpo técnico maravilloso . La verdad es que estaba muy cómodo aquí, a pesar de que la temporada pasada no jugué todo lo que quería por culpa de la lesión y otros motivos. Esto viene por una cuestión laboral y familiar. Tengo un niño pequeño y pasar las vacaciones con él me hizo pensar que necesitaba pasar más rato con él y ver como crece. por culpa de mi trabajo muchas veces casi no pasaba por casa. Llegaba y ya me iba a entrenar», manifestó para explicar los motivos de su marcha.

«Mi intención es bajar un poco el listón de entrenamientos y de nivel. Aquí me dieron todas las facilidades pero al final decidí dar este paso», valoró. «A día de hoy no tengo ningún equipo ni nada cerrado en otro lado. Sí que me llamaron pero ahora mismo no estoy pensando en eso. Es cierto que no quiero dejar el fútbol, así que ya se verá. Lo que sí que espero es volver a estar aquí de nuevo en el Estradense de alguna forma. Ojalá pueda ser en el campo. Si no es posible, siempre estaré ahí para apoyar a este equipo y a mis compañeros, y a Toño, sobre todo».

Juanín aguarda que este cambio le permita encontrar un equipo en el que tenga que tenga que entrenar menos y a horas que encajen mejor con su trabajo. «A nivel de horarios aquí lo tenía complicado. Estar aquí a las siete y media implicaba salir de mi trabajo muy pronto. No le podía dedicar el tiempo que necesita mi empresa y hay que tener en cuenta que los trabajos son para siempre. El fútbol no».

Equipos como el Sofán o el Negreira ya han llamado a su puerta, aunque el delantero no parece tener prisa por encontrar un nuevo destino, primando su situación personal por encima de categorúas y salarios.

«Es buen chico pero me duele cómo hizo las cosas Elías»

La baja de Juanín empezada la pretemporada se une a la de Elías Reyes, fichado por el Noia. Ahora, los rojillos buscan al menos tres fichajes más para completar la plantilla, un delantero y dos jugadores ofensivos de banda. Así lo anunció Toño Camba, quien también tuvo palabras para Elías, aunque en un tono diferente al de Juanín. «Las declaraciones que salieron en el FARO no me gustaron. En ellas no dice la realidad. Si alguien tiene que estar enfadado es el Estradense. Es entendible que un club de Tercera no puede permitir a un jugador entrenar una semana sí y otra no. Y él ya lo sabía porque ya lo pidió la temporada pasada con otro trabajo en el que duró poco. Lo va hacer el Noia, que le aceptó porque estaba teniendo problemas para fichar. Nosotros es algo que no vemos. Puede ser en un momento puntual pero no toda una temporada», afirmó. «Nosotros tratamos de convencerlo y le dimos facilidades pero no fue posible. Es un buen chico y jugador pero me duele cómo hizo las cosas».

«Fue duro aplazar el partido contra el Pontevedra»

Camba también habló sobre el partido aplazado contra el Pontevedra, que finalmente pudo celebrarse ayer a las 21.15 horas, evitando así la prohibición de jugar por las altas temporadas, que en esta jornada acababa a las 21.00. «Para nosotros fue duro aplazarlo. Teníamos todo preparado, con un montaje, autoridades y catering. No entendemos muy bien cómo pasan estas cosas. Que no nos dejen jugar a las nueve de la noche y tener que cambiar todo no nos entra en la cabeza».