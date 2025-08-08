Las «abellonas» bajan a la arena

Fin de semana de rugby playa en la quinta edición del Beach Rugby Playa Vila de As Pontes, con presencia de «abellonas» del Coreti Rugby Lalín. Las jugadores lalinistas agradecen al Club Rugby Fendetestas «por hacerlo posible», así como a todos los «implicados, dentro y fuera del campo». El Beach Rugby Vila de As Pontes nació hace cinco años como un evento deportivo organizado por la Asociación Deportiva Monte Medulio y el Club de Rugby Fendetestas en colaboración con el Concello de As Pontes y la Deputación de A Coruña, con el propósito de promover el rugby playa a nivel estatal y convertir el entorno del Lago de As Pontes en un referente nacional en el deporte del oval.