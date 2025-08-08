rugby | Femenino
Las «abellonas» bajan a la arena
Jugadoras del Coreti participan en el Beach Rugby Vila de As Pontes 2025
REDACCIÓN
Lalín
Fin de semana de rugby playa en la quinta edición del Beach Rugby Playa Vila de As Pontes, con presencia de «abellonas» del Coreti Rugby Lalín. Las jugadores lalinistas agradecen al Club Rugby Fendetestas «por hacerlo posible», así como a todos los «implicados, dentro y fuera del campo». El Beach Rugby Vila de As Pontes nació hace cinco años como un evento deportivo organizado por la Asociación Deportiva Monte Medulio y el Club de Rugby Fendetestas en colaboración con el Concello de As Pontes y la Deputación de A Coruña, con el propósito de promover el rugby playa a nivel estatal y convertir el entorno del Lago de As Pontes en un referente nacional en el deporte del oval.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- El Hotel Bahía de Vigo allana su remodelación tras pactar con los dueños de los pisos