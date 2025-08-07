La ola de calor obliga a aplazar el partido entre el Estradense y el Pontevedra

Estradense y Pontevedra tenían previsto enfrentarse ayer en un partido amistoso que serviría como presentación del equipo rojillo ante su afición. Este choque sin embargo ha tenido que aplazarse debido a la ola de calor y a la alerta naranja-roja decretada por la Xunta de Galicia, que obligaba a suspender toda actividad federada al aire libre en esta jornada.

Ambos equipos han encontrado sin embargo una fecha cercana para jugar un partido de pretemporada que se viene repitiendo en las últimas temporadas gracias a la buena relación entre los dos clubes. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de A Estrada hoy a partir de las 21.00 horas, aunque los actos arrancan media hora antes. La entrada será gratuita para los socios del Estradense y tendrá un coste de 10 euros para los no socios.