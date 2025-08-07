El A Estrada Futsal inicia un proyecto a largo plazo con Diego Castro al frente

El Inversia A Estrada Futsal ha tardado poco en rehacerse tras su descenso a Primera Futgal. El equipo presidido por Rafa Vázquez «Rafita», ya cuenta con un nuevo proyecto en marcha y, tal y como explica, se trata de una apuesta a largo plazo. Para ello han apostado por poner una cara nueva al frente de la parcela deportiva. Diego Castro, exentrenador del Alto do Vento, será el encargado de entrenar a un equipo cuyo objetivo será lograr el ascenso a Preferente.

«Intentaremos curarnos de lo que pasó el año pasado. Fue una temporada dura, por el descenso pero también por cómo fue, con tantas lesiones», manifestó el dirigente, quien se queda con la lección aprendida. «A veces es bueno dar un paso atrás para coger fuerza y dar un otro paso al frente. Para eso contamos con un entrenador que no viene aquí por un año. La intención es crear un proyecto a largo plazo y darle tiempo para que vaya formando el equipo con gente joven», añadió.

En cuanto a la plantilla, Diego Castro contará con ocho jugadores que continúan del año pasado: Adrián, Borja, Edu Otero, Julián, Luis, Martín Varela y el capitán Kinso, quien todavía se está recuperando de su rotura de ligamento cruzado. A ellos hay que sumar a Ángel, quien sube al primer equipo después de finalizar su etapa juvenil. En estas renovaciones destaca la ausencia de Moro, un jugador clave en el A Estrada Futsal durante una década que se marcha al trasladar su lugar de residencia a Porriño.

La plantilla se completa con cinco nuevos fichajes: Pedro Castro, Álvaro Iglesias, Japo, Iago Feás y Marcos –los dos últimos porteros–. Se trabaja además en un sexto fichaje que completaría una plantilla amplia de quince jugadores.

Los estradenses comenzarán la pretemporada el 25 de agosto e iniciarán la temporada el fin de semana del 27-28 de septiembre.