Carlos Rodríguez ficha por el Como de Fábregas

Año tras año, en todas las ligas hay equipos que sorprenden y destacan. El Como 1907 es una de las gratas sorpresas de la última temporada en la Serie A, un recién ascendido que busca el objetivo de mantenerse en la categoría, y aspirar a algún puesto europeo a corto o medio plazo. Está ubicado en una localidad a orillas del lago que le presta su nombre llena de alegría, fútbol y pasión por un equipo, que ha dejado atónitos a todos los seguidores de la liga italiana al pelearle todos los partidos a los grandes conjuntos que conforman esta competición, ya sea el Milan, Napoli o Juventus. Cesc Fábregas es el entrenador de este equipo en el que milita un lalinense: el fisioterapeuta Carlos Rodríguez Nogueira.

El profesional nacido en Lalín recaló en la escuadra lombarda el pasado mes de enero. Carlos Rodríguez lleva prácticamente toda su vida profesional ligada a la del exjugador y extécnico azulgrana, Xavi Hernández. «Yo decidí seguir con Xavi cuando salimos de Barcelona por la lealtad y el respeto que le tengo y mi idea era por supuesto esperar por él», aclara. Sin embargo, el pasado mes de diciembre el responsable de los servicios médicos del Como contactó con el fisioterapeuta de Lalín para realizarle una propuesta para unirse al proyecto del equipo italiano. «Era una muy buena experiencia a nivel profesional mientras Xavi no elegía su próximo destino», señala.

Lo cierto es que la llegada de Carlos Rodríguez Nogueira al Giuseppe Sinigaglia coincidió con los mejores momentos del cuadro entrenado por Fábregas hasta convertirlo en el equipo de moda en Italia. «Este año promete muchísimo. Hay un staff espectacular, la plantilla es muy buena y el entrenador es top», explica un Rodríguez que también destaca el hecho de que la localización de la sede del Como permite vivir entre el lago, Suiza o Milán (donde habita el fisioterapeuta dezano). «Además, el estadio lo van a arreglar y lo van a dejar espectacular», recuerda Carlos Rodríguez Nogueira desde Marbella, donde estos días se encuentra el equipo lombardo haciendo la pretemporada.

Nogueira ha estado desde muy joven ligado al deporte llegando a defender la camiseta del Balonmán Lalín desde los 10 años de edad. Una vez conseguido el título de fisioterapeuta siguió jugando al balonmano con los rojinegros para fichar después por el Teucro. Después emprendió viaje a la capital de España para estudiar un máster y seguir ampliando sus conocimientos en la materia, lo que le ha llevado a gozar de reconocimiento en su gremio profesional. Además, fue Consultor Externo de la Selección Nacional de Catar (QFA) durante la preparación de la Copa de Asia hasta que entró a formar parte del staff de Xavi Hernández como manager de los fisioterapeutas del Al-Sadd Sports Club y con el que continuó en el Fútbol Club Barcelona hasta la marcha del técnico de Tarrasa.

De momento, y mientras no surja la llamada de Xavi Hernández, Carlos Rodríguez seguirá perteneciendo a un club que se ha gastado 104 millones de euros en el mercado, convirtiéndose en el segundo con más gasto de Italia.