Elías Reyes abandona por sorpresa el Estradense y ficha por el Noia

El Estradense ha perdido de manera inesperada a un jugador clave la pasada temporada. Elías Reyes ha dejado el equipo y ya ha encontrado un nuevo destino en Tercera División. Militará en el Noia de Alberto Mariano. El defensa se marcha sin embargo molesto por el trato recibido, mientras que desde el club justifican su decisión alegando que su nuevos compromisos laborales son incompatibles con los entrenamientos.

«De un día para otro me surgió la oportunidad de un trabajo en que el tengo turnos de mañana y tarde, así que solo podría entrenar con el equipo una semana sí y otra no. Hablé con el entrenador y le planteé alternativas. Le ofrecí entrenar por las mañanas con el preparador físico las semanas que no pudiese ir por la tarde y les dije que me podían bajar el sueldo. Incluso entendía que en muchos partidos no fuese titular por eso. Pero no hubo manera de convencerlos», explicó ayer el jugador.

«Me voy porque me echan porque yo hice todo lo posible para seguir aquí. Llevo dos años en A Estrada. Vivo y trabajo aquí. Me da rabia porque no me quería ir», añade. «Me dijeron que con ese trabajo por turnos no me iban a querer ningún equipo de Tercera, que a lo mejor podría tener sitio en un Primera, pero en pocos días ya fiché por el Noia», argumentó defendiendo su buen papel en el equipo la pasada temporada.

Por su parte, el entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti», lamentó perder a Elías pero defendió la postura y la decisión tomada por el cuerpo técnico y la directiva. «Intentamos ser lo más profesionales posible en nuestro trabajo y eso es incompatible con tener un jugador que solo puede entrenar dos semanas al mes», explicó. El técnico entiende que el jugador acepte una interesante oferta de trabajo y que eso debe estar por encima del fútbol. Sin embargo, reconoce que no entiende su enfado. «No puede tener queja del Estradense. Creo que nuestra postura es algo que todo el mundo puede entender».

La baja de Elías es un duro golpe para el Estradense, que pierde a un importante y siempre cumplidor comodín con la pretemporada iniciada. El objetivo ahora es realizar tres fichajes más.