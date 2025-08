El CD Estradense realiza el primer test estival con la visita del Silva

El Club Deportivo Estradense 25-26 inicia esta tarde, a las 20.30 horas, la pretemporada disputando en su feudo del Novo Municipal el primer amistoso estival frente al Silva SD. Los rojillos se presentan ante su afición apenas cuatro días después de regresar a los entrenamientos. De ahí que algún jugador pueda llegar con molestias a la cita de hoy. Eso sí, Manuti tiene pensado rotar a todo el plantel para dar minutos a sus jugadores durante el encuentro.

El nuevo Estradense cuenta con una nómina de incorporaciones nuevas compuesta por Álex Delgado (delantero, ex Betanzos), Alejandro, «Ale», Díaz (portero, ex Sigüeiro), Dani Pedrosa (delantero centro, ex Boiro, y ausente ayer), Hugo Padín (delantero, ex Polvorín) y Daniel Varela, «Pichi» (defensa, ex Compostela).

Por último, el portero Israel Salgueiro «Isra», los defensas Ander Bellido, Pablo Carabán, Elías Reyes, Ángel Landeira, Óscar López y Sergio Prieto, los centrocampistas Ángel Muñiz, Brais Vidal, Miguel «Gosete» Fernández, Marcos Mella y Raúl «Rulo» Gómez, y el delantero Hugo López son los renovados en el conjunto rojillo.