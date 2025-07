El CD Lalín retoma su sueño liguero

El balón ya rueda desde ayer sobre la hierba sintética del Manuel Anxo Cortizo. El Club Deportivo Lalín retoma de esta forma la vuelta al trabajo con el sueño liguero de regresar a Tercera Federación. Un total de 19 jugadores del primer equipo iniciaron las sesiones de trabajo bajo la atenta mirada del técnico Roberto Fernández. Tres juveniles se unen a la pretemporada rojinegra: Carral, Guti y Fernández. Y dos más con ficha del filial también formarán parte de la nómina durante el programa diseñado previo a la competición. «Volvemos a lo bonito. Cuando terminan las temporadas hay que descansar, limpiar cabeza y volver a reconstruir equipos. Eso hace falta un tiempo y ahora, cuando llega la segunda quincena de julio, vuelven las ganas de los entrenamientos», asegura el técnico.

Fichajes y juveniles del CD Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

Roberto Fernández reitera que «yo siempre me he movido por retos e intentar conseguir los objetivos que me marco a nivel individual y colectivo. Creo que es un reto muy bonito. El pueblo y todo el entorno necesita que el Lalín recupere la categoría que creo que es donde tiene que estar, la Tercera Federación. No hay que marcarse objetivos a la largo plazo, sino que trabajar bien, tener un equipo muy competitivo y ganador, exigentes en el día a día y preparar cada partido para ganarlos todos». Y sobre le plantel, aclara que «llevamos trabajando un tiempo David y Dani Méndez, confeccionando entre todos una plantilla muy equilibrada en todos los puestos y adaptada al estilo que queremos tener este año. Estoy muy contento con los fichajes que hemos conseguido cerrar. Si hay opción de algún jugador más, no lo descartamos. Todos son conscientes de a donde vamos y lo que queremos».

Roberto Fernández se dirige a sus futbolistas. | Bernabé/Javier Lalín

El entrenador del Lalín explica sobre los amistosos que «los partidos de los miércoles son contra equipos de inferior categoría para intentar dar continuidad al trabajo semanal. Los fines de semana serán contra rivales de mayor entidad. Son siete partidos que servirán para medirnos un poco y ver los ritmos de otros equipos, así como distintas situaciones que se nos pueden dar en los encuentros, que debemos conocer». El Lalín disputará su primer test veraniego el próximo domingo 10 de agosto en el feudo del Taboada.

A expensas de que hubiera alguna sorpresa, el plantel del Lalín para la temporada 25-26 queda como sigue: las dos últimas incorporaciones rojinegras, Sampayo (UD Ourense) y Brais Prieto (Sarriana), se sumaban la semana pasada las de Cristian Liñares (Sigüeiro), Emilio Carril (Boiro), Brais Calvo (Estradense), Hugo Alvarellos (Sigüeiro) e Iker (Boimorto). Junto a ellos están los renovados por la junta directiva con una extensa nómina de jugadores como Aarón Soto, Hugo García, Xocas, Brais Vila, Manu Vilariño, Eloy, Pablo Couto, Alberto Fernández, Álex Bernárdez, Lois Varela, Álex Rivas y, por último, Josema.