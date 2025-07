Nueve amistosos y cinco caras nuevas

El balón vuelve a rodar desde ayer en el Novo Municipal con motivo de la vuelta al trabajo del Club Deportivo Estradense. Nueve partidos amistosos, cinco fichajes, 18 jugadores renovados y ocho juveniles, que a buen seguro serán más este verano, son los datos que arroja la plantilla rojilla a semanas vista de la temporada 25-26. La pretemporada comenzó con buen tiempo y las habituales charlas de directiva y cuerpo técnico para insuflar muchos ánimos a un grupo de futbolistas que tienen por delante una preparación específica pensada para llegar al partido inaugural frente al Boiro en las mejores condiciones. «El Estradense presenta un cuadro competitivo preparado para luchar con fuerza en esta nueva campaña», subrayan desde la junta que preside el empresario Toño Camba.

Manuti se dirige a la plantilla. | Bernabé/Javier Lalín

El staff rojillo ha diseñado un completo test veraniego que dará comienzo este viernes en casa frente al Silva. Estos son los siguientes duelos preparatorios del Estradense: Pontevedra (6 de agosto, Novo Municipal), 9 de agosto (rival por determinar), Fabril (12 de agosto, Novo Municipal), triangular en Cuntis (15 de agosto), Sigüeiro (20 de agosto, Novo Municipal), triangular Sporting ( 23 de agosto, Figueroa), Portonovo (27 de agosto, Baltar) y Bergantiños (29 de agosto, As Eiroas). El calendario incluye siete días de descanso hasta el 31 del mes de agosto para todos los integrantes del plantel estradense.

Cinco de los cuatro fichajes rojillos. | Bernabé/Javier Lalín

Manuti, entrenador del Estradense, explica el plan de entrenamientos y partidos propuesto para la pretemporada destacando que «a nosotros nos gusta, y yo creo que el jugador también lo agradece, jugar mucho y hacer la pretemporada con muchos partidos. Creemos que es una planificación importante y la manera de que nos vean, que se adapten unos a otros, los nuevos fichajes y de dar también la oportunidad a los juveniles para que tengan minutos». Al respecto tampoco piensa que las sesiones preparatorias tengan mucho que ver con las realizadas hace ahora un año: «Será una pretemporada diferente porque es cierto que al fin y al cabo renovamos al 80 por ciento de la plantilla. Ya me conocen y ya nos conocemos, y ya saben como trabajamos. Ese es un camino que ya está andado. El año pasado fue la novedad y nos tuvimos que conocer. Es cierto que con muchos jugadores ya habíamos jugado entonces personalmente ya nos conocíamos». En este sentido, está convencido de que «sólo tenemos que llevar ese proceso con los jugadores nuevos, que hay cinco nada más». De todas formas, y con la experiencia que da la gran temporada vivida el año pasado por este cuerpo técnico, tanto Manuti como sus colaboradores se muestran optimistas a la hora de vaticinar un éxito en las sesiones preliminares.

En cuanto al plantel que se está confeccionando, el entrenador del Estradense no duda en afirmar que «nos falta un jugador más ofensivo. Es cierto que complementamos un poco la plantilla con Dani Varela, Pichi, y renovamos a todos los jugadores del medio del campo para atrás. Con Pichi completamos un hueco que teníamos en la banda izquierda donde sólo teníamos a Óscar de manera específica, que hacía que Ander a veces pudiera jugar de lateral izquierdo, pero sólo teníamos tres centrales y no cuatro. Ya lo hemos complementado y luego se nos fueron cinco jugadores ofensivos y sólo firmamos a tres. Entonces, la intención es fichar a alguno más». En el club habrán tomado nota de la petición del técnico y no sería de extrañar que pronto apareciese por A Estrada la sexta incorporación al vestuario del conjunto rojillo.

Mientras tanto, la nómina de incorporaciones en el equipo de A Estrada está compuesta por Álex Delgado (delantero, ex Betanzos), Alejandro, «Ale», Díaz (portero, ex Sigüeiro), Dani Pedrosa (delantero centro, ex Boiro, y ausente ayer), Hugo Padín (delantero, ex Polvorín) y Daniel Varela, «Pichi» (defensa, ex Compostela).

El portero Israel Salgueiro «Isra», los defensas Ander Bellido, Pablo Carabán, Elías Reyes, Ángel Landeira, Óscar López y Sergio Prieto, los centrocampistas Ángel Muñiz, Brais Vidal, Miguel «Gosete» Fernández, Marcos Mella y Raúl «Rulo» Gómez, y el delantero Hugo López son los renovados. Ayer, todos ellos protagonizaron sus primeras carreras del nuevo curso sobre la hierba sintética del Novo Municipal de A Estrada.

El juvenil Marcos entrenará todo el año con el equipo

La presencia de varios juveniles en la pretemporada del Estrada tampoco pasó ayer desapercibida. «La idea es hacer como el año pasado, en la que vinieron 13 o 14 juveniles a entrenar. Van a venir muchos más», destaca un Manuti que hizo especial hincapié en uno de ellos. El técnico quiso dejar claro que «principalmente contamos con Marcos como si fuera jugador del Estradense, ya va a tener dinámica con nosotros. Tendrá ficha juvenil, y va a echar una mano con los juveniles, pero va a entrenar todo el año con nosotros». Así pues, será por ahora el único de los juveniles que tiene plaza asegurada en las sesiones de trabajo del primer equipo. Manuti recuerda que «tiraremos de ellos, que es lo que queremos. Va a depender mucho de si tenemos lesiones o no. Ahora mismo llamamos a estos ocho jugadores para llenar un poco los huecos que necesitábamos». Bibian, Coke, Álvaro, Muro Rivadulla, Mauro García y los porteros Anxo y Aarón completan la lista juvenil.