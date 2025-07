Costoya sucumbe en el infierno danés de Rodby

Fin de semana para olvidar el vivido por Christian Costoya en la cuarta cita del Champions of the Future disputada en el Rodby Karting de Dinamarca. El piloto trasdezano tuvo que pelear primero con la lluvia en las clasificatorias y, en especial, ayer con el pilotaje suicida de algunos de sus rivales. Costoya es ahora segundo en la clasificación del campeonato y mantiene intactas sus opciones.

La carrera danesa contó con 96 participantes que desde la primera jornada demostraron que no se iban a andar con remilgos a la hora de adelantar o hacerse con un n buen puesto en la parrilla de salida. El caos vivido durante unas clasificatorias pasadas por agua hizo que Costoya saliera siempre en una inusual decimosexta posición, aunque en todas ellas terminara entre los mejores gracias a su destreza al volante de su kart.

Con los resultados obtenidos, Costoya salió en el puesto 12 en la prefinal de la prueba danesa. El de Silleda protagonizó una remontada espectacular hasta hacerse con la cuarta posición y librarse por los pelos de una accidente. Más de lo mismo sucedió durante la final, pero con resultado peor para los intereses del silledense. Salió desde el puesto 14, es decir en la zona media de la parrilla de salida, y sin haber conseguido acabar el primer giro se vio en la hierba sin opciones después de ser arrastrado por una colisión multiple donde también estuvieron implicados Oliver Kinnmark, Louis Cochet, Oliver Fodor Rasmusen y Clovis Nougueyrede. Ninguno de ellos pudo retomar la marcha, siendo el más perjudicado Christian Costoya.

Ahora toca pasar página cuanto antes y volver a la senda marcada en esta temporada por parte del piloto silledense y su equipo. Tras la nefasta prueba de ayer, el líder provisional del Champions of the Future es Kenzo Craigie, ganador ayer en Rodby, con 264 puntos, seguido de Costoya, con 230, y de Thibaut Ramaekers, con 207 puntos en su casillero particular.