Juan Lago y Pedro Toimil renuevan con el Disiclín por una temporada más

El Disiclín anunció ayer la continuidad de dos de sus jugadores referencia, los laterales Juan Lago Pedro Toimil. «Finalmente Juan Lago se vio obligado a cambiar de planes y no se va para Madrid como tenía previsto, y se queda en Santiago. Va estar en la pretemporada y afortunadamente podremos contar con él», explica Pablo Cacheda. Para el técnico rojinegro se trata de «dos muy buenas renovaciones, dos jóvenes experimentados que ya llevan muchos años con nosotros. En el caso de Pedro, todavía no sabemos cuando podremos contar con él porque sigue con su proceso de recuperación de la rodilla. Igual hasta enero no podrá pero para el grupo y para el club es una muy buena noticia. Es de esos jugadores que se echa el equipo a la espalda y, por lo tanto, nos ofrece ese salto de calidad. Así que espero que se recupere».

Juan Lago, lateral derecho del Disiclín. | Bernabé/Javier Lalín

En cuanto a Juan Lago, señala que «después de su año de Erasmus la temporada pasada en enero empezó a encontrarse cómodo. Ahí apareció una lesión y la verdad es que notamos mucho su ausencia pero en los cuatro primeros partidos de la segunda vuelta cuando estuvo él nos dio cosas totalmente diferentes como lanzamiento exterior. Además, a nivel defensivo es uno de los jugadores más grandes que tenemos, un tío físico que nos ayuda en ambas facetas y que ahora ya recuperado ojalá podamos encontrar su mejor versión. Es de esos jugadores diferenciales que es un honor poder tenerlo en club y que además todas las temporadas tiene ofertas pero él tiene claro que sus estudios y su trabajo son lo primero, y por suerte le permiten compatibilizarlo con nosotros», concluye el responsable técnico del Disiclín.