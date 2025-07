El CD Lalín cierra la plantilla con Sampayo y Brais Prieto

El Club Deportivo Lalín cierra la plantilla para la temporada 25-26 con sus dos últimas incorporaciones: el portero Sampayo y el mediocentro reconvertido en central, Brais Prieto. Ambos firman con el equipo de Roberto Fernández después de ascender respectivamente con UD Ourense y Sarriana a Segunda Federación. De esta forma, el conjunto del Cortizo ya tiene perfilada la escuadra con la que volverá a intentar el ansiado regreso a la Tercera Federación.

Brais Prieto se formó en la cantera del Foz.

Brais Prieto tiene 26 años y se formó en la base del Foz. «Le estuve dando vueltas porque tenía otras cosas pero creo que es lo mejor para mi», asegura. Explica que en el Lalín fueron siempre muy cercanos y Roberto Fernández insistió en llevarme con ellos. Considero que tienen un buen equipo y proyecto para ascender. Prefiero luchar otra vez por el ascenso. El objetivo principal es ascender». Y sobre su posición aclara que «soy mediocentro pero el entrenador me dijo que seguramente jugaré como central. Siempre toca ganarse el puesto. Además viene bien para entrenar mejor todos los días e intentar ganar el puesto al compañero siempre desde el respeto».

Por su parte, el ourensano Sampayo es un guardameta de 23 años producto de la base del Pabellón Ourense. Se muestra «contento y con ganas. Estuve en un proceso de oposiciones y hasta acabar no quise cerrar nada porque no sabía a donde me iba. Vivo en Ourense y me desplazaré». Sobre su nuevo equipo señala que «siempre escuché hablar muy bien del Lalín y yo tengo mucha ambición por jugar y necesito un lugar donde poder demostrarlo. Además, me gusta el trato cercano de Roberto y que confía en mi para este nuevo proyecto tan interesante».

Las dos últimas incorporaciones se suman a las conocidas de Cristian Liñares (Sigüeiro), Emilio Carril (Boiro), Brais Calvo (Estradense), Hugo Alvarellos (Sigüeiro) e Iker (Boimorto). Junto a ellos están los renovados Aarón Soto, Hugo García, Xocas, Brais Vila, Manu Vilariño, Eloy, Pablo Couto, Alberto Fernández, Álex Bernárdez, Lois Varela, Álex Rivas y Josema.