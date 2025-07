Amplían en dos semanas el campus estival de la EAD

Debido al gran éxito del campus de verano de la Escola de Atletismo Deza (EAD), sus responsables han decidido organizarlo dos semanas más antes del inicio del curso académico. Tiene una organización similar a la realizada estas semanas, con múltiples actividades entre el Cortizo, el Lalín Arena y varios puntos del casco urbano de Lalín.‍ El horario es de 8:00 a 14:30 horas, con posibilidad de entrada de 8:00 a 10:00 horas y salida de 13:30 a 14:30 horas. El precio por semana es de 40 euros para socios y 45 para no socios (quienes cojan dos, el precio se les duplica). Desde los promotores de la idea veraniega se recalcaba ayer que «lo más importante es que no se realizará si no hay 25 participantes inscritos para el jueves 14 de agosto aunque se podrán seguir anotando después, por eso hay que darse prisa para apuntarse porque de lo contrario no lo llevaremos a cabo».