El Estradense comienza la liga en casa

El Pazo de Goiáns, en Boiro, acogió esta semana el sorteo del Grupo 1 de la Tercera Federación. Un evento organizado por la Real Federación Gallega de Fútbol con la colaboración del Club Deportivo Boiro y el Concello de Boiro y en el que el Club Deportivo Estradense conoció su calendario definitivo para la temporada 2025-2026. El grupo está formado por 18 equipos, incorporándose este año un total de cinco. Atlético Coruña Montañeros, CD Barco, Céltiga FC y Club Juventud Cambados llegan a la Tercera gallega tras su ascenso, mientras que la SD Compostela asciende de categoría tras su descenso. Por lo que respecta a los de Manuti, el campeonato doméstico dará comienzo el 7 de septiembre en el Novo Municipal recibiendo al Boiro. Se da la casualidad de que se trata del mismo enfrentamiento de la primera jornada de la temporada pasada, en la que los rojillos se llevaron la victoria por la mínima con un solitario tanto de Porrúa jugando como visitantes. Además, el equipo de A Estrada tendrá dos jornadas consecutivas fuera de casa durante la primera ronda frente a Somozas y Viveiro en las jornadas 14 y 15 del mes de diciembre. También destacan en este calendario del Estradense los dos enfrentamientos ante Villalbés (jornada 9) en el Novo Municipal, y en el campo del Noia a la jornada siguiente. Los rojillos despedirán la competición frente a sus aficionados enfrentándose el 10 de mayo al CD Barco, un ascendido. El primer clasificado ascenderá a la Segunda Federación, mientras que los equipos que ocupen el segundo, tercer, cuarto y quinto puesto pasarán a la fase de ascenso. El ganador de esta fase se enfrentará a un equipo de otra competición territorial, con el ascenso a la Segunda Federación en juego. El presidente Toño Camba y el vicepresidente Alejandro García estuvieron presentes en el acto en nombre del Club Deportivo Estradense.

Presentación

Por otro lado, el Estradense presentaba en la mañana de ayer a su última incorporación. Se trata del zaguero Daniel Varela, conocido por todos como «Pichi», que llega procedente del Compostela de División de Honor Juvenil. Pichi es un jugador formado en las categorías inferiores del Xuventude Oroso, que ahora tendrá la oportunidad de estrenarse en la categoría. Será su primera vez en Tercera Federación porque, como recuerda, «sólo jugué en amistosos en pretemporada». La última cara nueva de los rojillos reconoce que no le pilló de sorpresa la llamada del equipo de Manuti: «En parte me lo esperaba porque el año pasado ya me llamaron en septiembre por si quería ir cedido. Al mostrar ese interés ya me esperaba esta llamada de ahora, la verdad». Pichi está deseando empezar a entrenar con su nuevo equipo: «Me apetece mucho porque además me queda relativamente cerca de casa por lo que lo podré compaginar con los estudios. Además, el Estradense es un muy buen equipo», aclara. El jugador se muestra muy contento con la experiencia que le espera a partir de ahora a las órdenes de un técnico para el que sólo tiene elogios: «Por lo que pude ver me gusta el equipo en general. Y el entrenador me cayó súper bien. Se toman en serio todo lo que hacen porque le meten ritmo tanto a los entrenamientos como en los partidos», explica. En cuanto a sus cualidades como futbolista, el nuevo fichaje del Estradense no duda en recalcar que es un «lateral izquierdo aunque también puedo jugar de extremo». De todas formas, reconoce que donde se siente más cómo es la parte izquierda de la defensa. Pichi también tiene claro que tendrá que trabajar para hacerse un hueco en el x1 de los de A Estrada: Ya me avisó el entrenador que tenían ahí un jugador muy bueno delante de mi pero yo vengo con ganas y con mucha ilusión. Soy un jugador que promete sacrificio y muy físico». Pichi llega al Novo Municipal convencido de que «el objetivo es como mínimo entrar en el play-off otra vez. Por lo que sé están fichando muy bien. A algunos de ellos ya los conocía como por ejemplo Hugo López, con el que coincidí en juveniles de segundo durante una temporada. Y también conozco a Álex Delgado de haber jugado contra él». Desde la directiva del Estradense se enfatizaba ayer que Pichi «ahora afronta su primera etapa como jugador sénior. Con ilusión y ambición, estamos convencidos de que aportará calidad y compromiso a nuestro vestuario».