Ferradás y Miguel García se quedan

Adrián Ferradás, lateral derecho, y Miguel García, lateral izquierdo se quedan en el Disiclín Balonmán Lalín. Siguiendo su línea habitual, la entidad rojinegra anunciaba ayer en sus redes sociales sendas renovaciones en el primer equipo del Arena. «Son de esos jugadores jóvenes con experiencia. En el caso de Miguel, es el que más tiempo lleva con nosotros de esta nueva hornada. Es cierto que es un jugador un poco intermitente, que estas últimas temporadas encadenó partidos muy buenos con otros en los que igual no tiene tanto protagonismo pero sí que es uno de esos jugadores que nos da tanto a nivel ofensivo como defensivo, y que creo que con la experiencia que ya tiene es una buena noticia poder seguir contando con él», explica Pablo Cacheda al respecto.

Bernabé/Ángel Abeledo |

En cuanto a Adrián Ferradás, el técnico señala que «para mi fue uno de los jugadores revelación de la temporada pasada y de esos que todos los entrenadores queremos tener porque le dices que se tire contra una pared y allí va. Tiene una actitud buenísima siempre. Y al igual que Miguel, nos ofrece mucha verticalidad. Sobre todo, ofensivamente es un jugador muy rápido y muy incisivo. En defensas cerradas nos da muy buenas fintas y encontrar espacios. Además, en la derecha también nos da mucho juego hacia nuestros extremos que normalmente aprovechamos. Y defensivamente hace un papel importante en el avanzado del 5-1. Es de las grandes renovaciones porque en ese aspecto es el jugador que todos queremos tener en nuestro equipo».

En otro orden de cosas, la entidad que preside Belén Mariño no contará la próxima temporada ni con filial del sénior masculino ni tampoco escuadra sénior femenina. En cuanto al primero, Cacheda puntualiza que el Loriga «desaparece porque no hay el número de jugadores suficientes. Los cinco jugadores que este año tuvieron ficha con ellos no la iban a tener porque o bien no van a estar en el equipo o lo dejan por estudios y demás. Es un pena pero al mismo tiempo es lo que demanda el club ahora mismo. Sólo espero que sea un hasta pronto y que con las generaciones que vienen los próximos años podamos continuar con ese filial o recuperarlo lo más pronto posible». En este sentido, desde el Loriga se traslada que «es una historia complicada. Se intentó seguir otro año más, pero de los 19 jugadores que acabaron el año pasado, seis tenían doble ficha y este año van a jugar en el primer equipo. De los 13 restantes, seis lo dejan por motivos personales o laborales. Se intentó buscar gente pero no se consiguió unos mínimos entonces no salió adelante».

En la directiva lalinista lamentaban ayer el hecho porque «se habló con ellos, incluso de hacer un equipo B» y recuerdan que entre los problemas surgidos estaba que «nosotros este año tampoco vamos a andar sobrados de jugadores para ceder. Es una pena por los chavales que quieren seguir».

Y lo que ya descartado es el sénior femenino en el organigrama del club. Lo cierto es que terminó la inscripción la semana pasada en la federación y aunque hasta el final se intentó, el Balonmán Lalín no consiguió reunir el número de chicas suficientes como para poder salir en la competición liguera.