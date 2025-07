El Estradense ficha a Álex Delgado

El Estradense encontró en Álex Delgado otra de las pieza que necesitaba para rearmar su ataque tras la marcha de sus tres delanteros titulares. El joven venezolano llega con ilusión, confianza y ganas de demostrar su valía en un equipo con altas aspiraciones para la nueva temporada en Tercera Federación, tras venir del Betanzos, equipo recientemente descendido, donde fue uno de los jugadores más destacados de la temporada. Formado en la cantera del Deportivo de La Coruña e internacional con la Selección Sub-20 de Venezuela, también tuvo la oportunidad de entrenar durante una semana con las categorías inferiores del Real Madrid.

Sustituir a tres jugadores tan determinantes no es tarea menor, pero el futbolista de 20 años lo asume como una oportunidad y no como un peso: «Más que una presión, lo tomo como un reto súper especial. Me complace que me tengan en cuenta para sustituir a gente tan buena. Los tres hicieron una temporada increíble y tienen mucho nombre en la categoría».

El cuerpo técnico, encabezado por Manuti, tiene claro el papel que quiere para él: un delantero con margen para brillar en ataque, sin desatender la presión y el trabajo sin balón. «Me va a exigir bastante a nivel defensivo, pero ofensivamente me dijo que iba a tener libertad», afirma.

«Desde el primer momento, cuando recibí la llamada de Manuti, me transmitió una confianza absoluta. Eso me impulsó bastante a tener en cuenta esta opción», explica Delgado. «Siempre he oído maravillas de la gente al hablar de A Estrada, estoy deseando darle alegrías a la afición», apuntó el delantero, ilusionado.

Brais Vidal, renovado

El centrocampista santiagués afrontará la que será su sexta temporada con los rojillos, tras recalar en el 18/19. Brais Vidal jugó durante 4 años para después fichar por el Arosa, donde estuvo dos años. Volvió al equipo de A Estrada en la 24/25, donde seguirá sumando partidos, convirtiéndose en uno de los jugadores de la plantilla actual con más encuentros como rojillo.