El Estradense firma al delantero goleador Dani Pedrosa: «Es un jugador muy versátil»

El Club Deportivo Estradense ya tiene a su nuevo «killer» para la próxima temporada. Se trata del delantero Dani Pedrosa (Ribadeo, 1996), que llega al conjunto rojillo después de formarse en el Lugo y haber pasado por Somozas, Cerceda, Valladolid B, UD Ourense, Racing Villalbés, Bergantiños y Boiro. El ariete firmó 15 tantos en la pasada campaña en el conjunto barbanzano demostrando un idilio con el gol que no ha pasado desapercibido para la directiva de Toño Camba. Precisamente, el presidente rojillo fue el encargado, ayer, de presentar al flamante «9» en el Novo Municipal.

Dani Pedrosa desveló la forma en la que se gestó un fichaje que «fue algo rápido. Yo tenía una oferta de renovación en el Boiro desde que acabó la temporada. Estuve esperando por si aparecían otras cosas y surgió la opción del Estradense que, al final, me aporta todo lo que buscaba: gente en el vestuario que ya conocía». El nuevo futbolista rojillo también explicó que «estos últimos años estoy aportando más goles y siempre me caractericé por ser un delantero móvil, que puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba y que se asocia bien. Quizá antes no marcaba tantos goles pero ahora en esta Tercera actual también sumo goles y podré ser un delantero versátil e importante en la categoría». Y sobre su desembarco indicó que «cuando llegas a un sitio nuevo te tienes que ganar el puesto. Si me hubiera quedado en Boiro ya tenía algo de margen ganado. No soy una persona que estuviera muchos años en un mismo equipo y en ese sentido me encuentro cómodo, con ganas de empezar para conocer a compañeros y cuerpo técnico, y les guste lo que hago».

Dani Pedrosa también es conocedor del nivel de exigencia en este Estradense: «Creo que es un reto muy importante y muy complicado porque al final y hablándolo con el presi me decía que para mejorarlo lo único que podemos hacer es quedar primeros. Es una temporada nueva, que va a ser muy complicada. Quizá este año los equipos se están reforzando muy bien y el Estradense con el gran año que hizo perdió piezas importantes. A partir de ahí, la temporada nos pondrá donde nos tenga que poner la clasificación».

Por su parte, el técnico Manuti se deshacía ayer en elogios hacia su nuevo pupilo manifestando que se trata de «un muy buen jugador de fútbol. Además, tiene mucha experiencia en categorías como Segunda B y en equipos que han ascendido como el Bergantiños».

Añadió que «es un delantero con mucha calidad y mucha clase. No es el clásico punta tanque que va al choque, sino un jugador que le gusta recibir, girarse, con un muy buen golpeo y que puede jugar en la banda o de media punta. Es un jugador muy versátil, que nos da muchas posiciones. Dani (segundo fichaje tras el portero Ale) es además un jugador muy contrastado en la categoría y que nos da un poco de peso para cierto tipo de partidos y nos gusta mucho que pueda jugar en muchas posiciones. Lo principal es que ya lleva muchos goles en esta categoría».