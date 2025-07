Breixo Pereira y Miguel López siguen una campaña más en el Disiclín Lalín

Tras anunciar primero la continuidad de Pablo Cacheda y, después, la del capitán Ramón Gil, el Disiclín Balonmán Lalín anunciaba ayer los dos siguientes renovados en el conjunto del Arena para la temporada 25-26. Se trata de los extremos izquierdos Breixo Pereira y Miguel López. De esta forma, el conjunto entrenado por Pablo Cacheda va adquiriendo forma poco a poco manteniendo la fórmula clásica de cantera, que tan buenos resultados sigue dando a los rojinegros.

Miguel López.

Precisamente, Cacheda recordaba ayer en el caso concreto de Miguel López que «tuvo un progreso importante tanto en defensa como en ataque». El técnico también añadió que «un poco por juventud encadena momentos muy buenos con otros más normales. Se ve un progreso en su crecimiento como jugador». Para el máximo responsable técnico de la entidad «es una buena noticia su renovación y que siga creciendo porque estoy seguro de que nos dará muchas alegrías».

Por lo que respecta a Breixo, «es de esos jugadores que el año pasado estaba con doble ficha y que no tuvo tanto protagonismo. Además tuvo problemas con las lesiones y no pudimos contar con él todo lo que me gustaría», reconoce el entrenador para el que extremo producto de la academia lalinista es también otro de esos jugadores jóvenes que sigue creciendo, que aporta y «que se deja la piel en cada entrenamiento».

Las dos renovaciones anunciadas ayer por la entidad que preside Belén Mariño se enmarcan en un amplio proceso de renovación del vestuario Sénior: «Al final, en esa dinámica de rejuvenecimiento y de cambio generacional en la plantilla son dos jugadores importantes. Se trata de buenas noticias porque seguimos contando con gente con más experiencia cada año que pasa y eso seguramente que se transformará en un mejor rendimiento», apunta Cacheda sobre el anuncio.