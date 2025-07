El CD Estradense anuncia su primer fichaje: Ale, guardameta de 24 años

El Club Deportivo Estradense ya tiene su primer refuerzo para la temporada 25-26. Se trata del guardameta Alejandro Díaz, Ale, de 24 años, que viene para intentar llenar el hueco dejado por el histórico Coke. En su comunicado, la directiva rojilla recuerda que Ale llega «procedente del Sigüeiro» después de formarse en el Bertamiráns y, sobre todo, en el Compostela. Los dirigentes del Estradense también recuerdan que «el jugador santiagués, que ya ha estado en nuestro club, regresa a A Estrada tras dos temporadas inolvidables en el Sigüeiro, filial del SD Compostela, donde demostró ser uno de los porteros más sólidos de la categoría». La nota concluye indicando que «con muchas ganas e ilusión, desde el club damos la bienvenida a un futbolista que conoce bien esta casa y que regresa a los terrenos de juego de A Estrada para seguir haciendo historia».

Ale recordaba ayer que «hace un par de años durante la pandemia estuve entrenando con ellos». El nuevo jugador rojillo asegura que «en el Sigüeiro estuve muy bien, sobre todo en las dos últimas temporadas» para explicar su paso por el conjunto coruñés. Además, Ale desvela sobre su fichaje que «cuando me llamó Manuti me atrajo lo que me comentó que tenía pensado para esta temporada y por supuesto también la temporada que hicieron». El nuevo portero rojillo tiene claro que «a priori sé que voy a pelearme el puesto con Isra y es lo que voy a intentar, claro». Y preguntado por cómo se define como guardameta señala que «se puede decir que soy un portero de los que se denominan modernos, creo que con buen juego de pies, buen desplazamiento y buen golpeo. También bien bajo palos». En cuanto a los objetivos para la próxima campaña, Ale manifiesta que al Estradense «en principio, como mínimo se le exige el playoff».

Inicio liguero

En otro orden de cosas, el Estradense ya sabe cuándo regresa a la competición doméstica. La Real Federación Gallega de Fútbol anunciaba esta semana el inicio de la liga. La Tercera Federación, donde milita el conjunto de A Estrada, así como la Preferente Futgal, con el Lalín, alzará el telón al campeonato el 7 de septiembre. Lo mismo ocurrirá para la Primera y Segunda Futgal de 18 equipos, fecha de comienzo por lo tanto para el Agolada y SP Estrada en cuanto a Primera se refiere. De igual forma, el 14 de septiembre será el pistoletazo de salida de la Segunda Futgal en los grupos de 16 equipos, así como para las competiciones de categorías juveniles, cadetes e infantiles.