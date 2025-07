«En Lalín me han tratado como si fuese una estrella»

El exseleccionador nacional y entrenador del COB, el naronés Moncho López, fue el gran reclamo del Campus do Deza, que ayer bajó el telón en Lalín con éxito de participación y de organización.

¿Cómo fue su experiencia en el campus veraniego de Lalín?

En primer lugar, tengo que decir que estoy muy contento con la colaboración que existe entre el COB Basketdeza. La idea del COB es extenderse donde nos quieran incluso fuera de nuestra provincia y transmitir nuestro conocimiento. Personalmente pienso que este campus está muy bien pensado y que fue una buena idea. El elenco de entrenadores está muy bien escogido con una gran coordinadora la frente. Yo he pasado por allí para aportar mi granito de arena y me ha gustado mucho. He estado en varios campus y en todos estuve muy a gusto pero en el de Lalín sentí algo especial. Me refiero a las dinámicas que se crearon entre los críos y los entrenadores.

¿Qué fue lo que más le sorprendió del evento lalinense?

Desde luego, la asistencia, con muchos niños del Basketdeza pero también de fuera. Recuerdo a niños que aunque su padre era de Lalín venían desde Japón y aprovecharon su tiempo libre para participar en el campus. También estuve con una niña que procedía de los Estados Unidos. Creo que eso es algo muy positivo para los participantes, la interacción con gente no sólo del Basketdeza, sino de otros clubes. Estoy pensando que también me encontré con niños de Maside. La multiprocedencia es algo que me gustó mucho. Y luego pues creo que la dinámica de trabajo también estuvo muy bien orientada. Tanto la coordinadora como los entrenadores me gustaron mucho, la verdad.

Aprovecharon muy bien las instalaciones y me quedo con el feed back que me dieron los niños con los que pude hablar porque me dijeron que lo estaban pasando muy bien.

¿Habrá más campus del COB en la capital dezana?

Yo creo que el Campus do Deza llega para quedarse y ojalá podamos hacer más porque hay más fechas susceptibles de ser utilizadas en un determinado momento pues con las vacaciones escolares. Nosotros tenemos grandes ideas. Este era un campus en el que participaban niños de todas las categorías y en el que se mezclaba el baloncesto con otras actividades al aire libre. También me pareció una gran idea las charlas para padres y niños. Quizás otra idea que me parece interesante es hacerlo algo más técnico a lo mejor en un campus de dos o tres días. Isabel tiene mucha experiencia en este tipo de actividades y el COB busca una relación de larga duración con ella. Además, me gustaría destacar la relación que mantuvimos con el Basketdeza durante todo este evento. En Lalín me han tratado como si fuese una estrella.