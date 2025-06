Pablo Porrúa deja el Estradense para fichar por el Compostela

El Estradense conoció ayer una nueva e importante baja en su plantilla. Pablo Porrúa, un hombre clave e indiscutible en el once de Manuti la pasada temporada, ha comunicado al club que no seguirá el año que viene. Lo hará para fichar por el Compostela, que esta temporada militará en Tercera División. Las buenas actuaciones del extremo de 25 años no pasaron desapercibidas en el estadio Vero Boquete, llevándose a uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría.

Porrúa admitió ayer que la oferta del Compos supone una gran oportunidad a nivel deportivo. «Teño que intentalo. Non quero quedarme coa dúbida de saber qué tería pasado», admite el centrocampista de Ames, que de esta manera pone fin a su segunda etapa en el Estradense. La primera fue de dos temporadas, finalizando con su fichaje por el Arosa. Un año después regresó al Novo Municipal, sumando tres temporadas más. «Aquí sempre estiven encantado. Como na Estrada non estiven en ningún sitio. Levo un gran recordo do Estradense e da súa xente. Espero que a xente teña tamén un bo recordo de min», explicó el centrocampista, quien no cierra la puerta a un regreso en el futuro. «Nunca hai dous sen tres. Oxalá algún día poida volver e rematar a miña etapa aquí».

Con la marcha de Porrúa el Estradense ve desmantelado su tridente en ataque, junto a Jaichenko y Gamarra, además de Fuentes, que ha fichado por el Noia.