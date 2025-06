«El plan es dar el salto a la Fórmula 4 el año que viene»

Lleva seis victorias esta temporada, cuatro de ellas consecutivas y lidera con mano firme la clasificación de su categoría. Christian Costoya está asombrando al mundo del karting tanto con sus grandes adelantamientos como por su brillante gestión de las carreras en las que participa con Parolin. De continuar este rendimiento, todo indica que el salto a la Fórmula 4 en 2026 será una realidad para el de Silleda que ayer, en Martixe, festejó sus 15 años de edad.

¿Cómo está viviendo estos días de asueto en su tierra natal?

La verdad es que muy bien. Me siento muy contento de poder pasar unos días en Silleda antes de regresar a la competición.

¿Qué le parece que le denominen ya como el piloto de moda en el automovilismo nacional?

Bueno, la verdad es que todo eso lo llevo sin presión ninguna e intentando siempre hacer lo mejor posible a partir de los resultados obtenidos en la pista y así lo estamos haciendo durante todo este año. Esta temporada estamos consiguiendo buenos resultados y yo creo que de cara al futuro incluso podrían ser mucho mejores.

¿Qué piensa cuando ve su nombre en lo más alto del ranking de la FIA este año?

Lo que se me pasa por la cabeza es que es el resultado de algo conseguido a base de mucho trabajo durante todo este año. Como te decía antes, de momento vamos consiguiendo unos muy buenos resultados que también tienen su reflejo en el ranking.

¿Se esperaba una temporada tan buena como la que está protagonizando?

Sinceramente, y después de ver cómo acabamos el año pasado, no me esperaba que fuera así de bueno, la verdad. Este año trabajamos a fondo con los mecánicos en el motor de este año y se vio que todo ese trabajo dio sus frutos. Me llevo muy bien con todo el equipo y al aprender italiano es más fácil y aún te llevas mejor con todos.

Viendo sus carreras, sobre todo las últimas, da la sensación de que pilota un kart mucho más rápido que los del resto de pilotos, ¿es para tanto?

Yo creo que este año estamos con mucha más confianza respecto a los demás rivales. Cuando estás más confiado y centrando haciendo las cosas que debemos en las carreras. Lo estoy llevando sin presión pero siempre intentando hacer lo mejor posible y sinceramente pienso que vamos por el buen camino esta temporada.

¿Hay fecha para su salto a la Fórmula 4 en 2026?

El plan es ese pero de momento nos tenemos que seguir centrando en conseguir los mejores resultados posibles para que se pueda cumplir el año próximo.

Soñemos un poco. Si pudiera elegir un equipo en el que debutar en la Fórmula 1,m ¿cuál sería?

Esa es una pregunta muy difícil de contestar que de momento no puedo responder. Sí te puedo decir que como pilotos los que me gustan son Charles Lecrerc y Max Verstappen. Desde luego, llegar a la Fórmula 1 es uno de mis sueños pero queda mucho trabajo y muchas carreras por delante pero ese sería un sueño muy grande.