Manuti renueva con el Estradense con el objetivo de «seguir creciendo»

El Estradense anunció ayer la renovación de Manuel González «Manuti» como entrenador. Junto a él seguirán Javier Vázquez «Javicho», Manolo Blanco y Roberto Serto, el cuerpo técnico que llevó al equipo rojillo a la mejor clasificación de sus cien años de historia, con récord de puntos y un subcampeonato en Tercera División. «Renovar fue una decisión fácil porque quiero y amo este club. Es cierto que, precisamente por eso, es un puesto de responsabilidad pero quiero estar aquí», manifestó Manuti.

Lo cierto es que esta renovación estaba llamada a ser la primera piedra del nuevo proyecto del Estradense. No se barajaron más alternativas, ni tampoco había dudas sobre la continuidad de Manuti a pesar de contar con otras ofertas sobre la mesa. Así lo dejó claro el propio técnico, quien a los pocos días de finalizar la temporada ya trabajaba con Javicho y Alfonso Uzal en la renovación del plantel y en la planificación de incorporaciones. «Tenía otras opciones pero no lo dude ni un segundo en seguir en este proyecto. Además, hablar con los jugadores y ver su implicación fue algo que me animó todavía más a seguir», sentenció.

Manuti no quiere marcar al Estradense objetivos antes de conocer la plantilla con la que podrán contar. Sin embargo, si que marca el camino a seguir, «el objetivo es crecer y seguir dando pasos hacia delante. Sabemos el presupuesto que tenemos pero eso no impide que intentemos ser lo más profesionales posible en todos los aspectos», explicó. «Intentaremos que la masa social siga con nosotros y para eso la única forma es seguir dándolo todo y seguir apostando por la escuela y los juveniles», añadió.

El entrenador del Estradense destacó especialmente la implicación de la plantilla con este proyecto. «Todos los jugadores con los que hablamos nos dijeron lo mismo, que están encantados de estar aquí y todos manifestaron su intención de seguir. El caso de Gamarra, por ejemplo, es diferente. Él quería volver a casa, a Madrid, y tiene buenas ofertas. Si se quedase en Galicia creo que sería para quedarse con nosotros. El resto de jugadores hay algunos que tienen ofertas pero todos priorizan el Estradense, a pesar de que podrían aspirar a más dinero en otro lado. Creo que eso es algo que hay que agradecer a la plantilla. Se sienten en deuda con la afición».

Manuti y Javicho, juntos en el Novo Municipal / Jesús Figueroa

Manuti afronta así su segunda temporada al frente del Estradense tras su paso por el banquillo del Sporting Estrada y por el Arzúa, en el que ejerció como segundo de Alberto Mariano. En su primer gran reto como entrenador, su temporada no pudo ser mejor, por lo que llegó a sonar para equipos como el Arosa.

Problemas de edad en la plantilla

Uno de los problemas a los que se está enfrentando el Estradense en los primeros pasos de la planificación de la próxima temporada tiene que ver con la edad de la plantilla. Según la normativa en Tercera División, cada equipo puede tener como máximo 16 jugadores mayores de 23 años. El resto del plantel tiene que tener 22 o menos. Los rojillos, no cuentan con una edad media muy alta y este año cumplieron con esa premisa. El problema surge el año que viene, ya que tres de sus jugadores Sub-23: Landeira, Raúl y Jaichenko, dejarán de serlo. Además, con la marcha de Gamarra pierden a un cuarto Sub-23. Esto les genera un overbooking de jugadores de 23 años o más, que obligará a hacer recortes. Con la retirada de Coke y la marcha de Brais Calvo aligeraron esas plazas pero, a día de hoy, no hay sitio para todos y todavía no se realizó ningún fichaje. «Es una norma que te obliga a renovarlas plantillas pero es una pena porque yo querría que todos siguiesen. Se lo merecen», lamento Manuti, quien intentó sin éxito convencer a Coke para que siguiese una temporada más. «Es una baja dura. Intenté picarlo con que me podría superar en número de temporadas si continuaba pero fue muy claro. Su decisión ya estaba tomada», explicó. El poblema con las fichas de sub-23 puede marcar además la política de incorporaciones, teniendo que apostar una temporada más por perfiles de jugadores jóvenes con ganas de crecer en una buena plaza.