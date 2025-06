Gamarra deja el Estradense: «El fútbol nos debe una»

Víctor Gamarra ha sido uno de los nombres propios en la gran temporada del Estradense. El volcánico delantero de Leganés se ganó el cariño de la afición rojilla por su entrega, siendo el nueve de referencia que el equipo buscaba. Esas buenas actuaciones son las que ahora han alejado al ariete del Novo Municipal, con numerosas e importantes ofertas sobre la mesa de equipos de toda España.

Gamarra descansa estos días en su casa familiar a la espera de una reunión con su representante para analizar sus mejores opciones para la temporada que viene. «Es cierto que no me importaría seguir en el Estradense pero en el fútbol, como en todo, hay que progresar y tengo ofertas muy importantes. Ahora, a ver si acierto», explicá un jugador que a sus 22 años ve abiertas las puertas de equipos de superior categoría y de filiales de clubes de renombre. «Ya tendré tiempo de volver algún día. Ahí se está muy a gusto. A lo mejor vuelvo para retirarme en A Estrada», bromea un hombre que sin embargo tiene pendiente volver pronto para ver a los «amigos» que dejó en el pueblo. «Cuando pueda, volveré para verlos», afirmó.

Gamarra. / Jesús Figueroa

El delantero madrileño se marcha entre palabras de agradecimiento, tanto para el club como para sus compañeros, pero especialmente para la afición. «Conseguimos unir a todo el pueblo y meter a 2.000 personas en el campo animando. Es algo que no se puede explicar. Nunca me habría imaginado cuando llegué a A Estrada todo lo que iba a vivir».

El ariete se marcha sin embargo con una espina clavada por ese último partido contra la Sarriana en el que se truncó el sueño del ascenso y en que fue expulsado en la primera parte. «Cada vez que veo la repetición de esa jugada me enveneno. Esa expulsión fue una animalada. Es él el que me da a mí. Yo no lo toco. Tuve que contenerme mucho», afirma. A pesar de ese mal sabor de boca final, Gamarra afirma llevarse una experiencia «imborrable» de su paso por el Estradense y deja un recado final: «El fútbol nos debe una».