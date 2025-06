Coke: «Es el mejor momento para dejarlo»

«Firmé más autografos esta temporada que en las doce anteriores», bromeó Diego Álvarez, más conocido como Coke, al analizar la que será su última temporada en el Estradense. De esta manera se despide uno de los nombres propios del club, un hombre con trece años consecutivos como rojillo y que, desde el pasado verano, lucía el brazalete de capitán. Coke ya ha comunicado a la directiva del Estradense su firme intención de retirarse. A sus 34 años y siendo portero todavía podía seguir algún año más, aunque el cansancio ha terminado precipitando su retirada del fútbol.

«Estoy escarallado», sentencia al preguntarle por los motivos de esta decisión. «Si fuese un profesional del fútbol y solo me dedicase a esto podría seguir tres o cuatro años más pero tengo que compatibilizar esto con mi trabajo y cada día llegaba a los entrenamientos destrozado. Al final llegas a un momento en el que tienes que escoger y no me apetecía volver a los entrenamientos después del verano», explica. Coke ya ha recibido ofertas para incorporarse a otros proyectos, como el del equipo de veteranos, y, aunque no descarta aceptar en el futuro, su intención en estos momentos es tomarse «un año sabático».

Coke, en sus inicios en el Estradense. / Bernabé

El guardameta estradense considera que es además «el mejor momento para dejarlo», después de una temporada histórica para el club. «Fue una etapa muy bonita. Después de tantos años es bonito irse con estas sensaciones. En este tiempo he vivido momentos muy especiales, como el primer año, pero nada se puede comparar a esto. Ver el campo lleno y la gente volcada con el equipo... fue muy bonito».

Coke llegó al Estradense de la mano de Eduardo Muñiz «Tinto» en un momento de crisis. Lo hizo procedente del Tabeirós de Segunda Autonómica, al que´ había llegado desde el Sporting Estrada. «Si me llegan a decir ese año todo lo que iba a vivir aquí, no lo habría creído. Ya era el único superviviente de aquel equipo», recordó. En todos estos años, Coke estuvo cerca de salir del club en dos ocasiones, aunque nunca lo hizo. «Menos mal que recapacité», admite un hombre que ahora animará a sus compañeros «desde la grada».