«El técnico será de fuera para dar un toque de seriedad»

Tras haber acariciado el ascenso a Tercera, el Club Deportivo Lalín afronta una nueva temporada en la que regresar a la categoría que se merece sigue siendo el principal objetivo. David Méndez preside la entidad del Cortizo

La pregunta es obvia: ¿Sigue en el cargo una temporada más?

Sí, vamos a acabar la temporada porque mi socio, que también es directivo, me ha dicho que nos hemos comprometido a cuatro años y que hay que acabarlos.

¿Pensó en dejarlo en algún momento durante este tiempo?

Efectivamente, pensé en dejarlo porque mi mujer va a dar a luz y vamos a tener nuestra tercera hija en cuestión de días y porque yo por mis negocios viajo muchísimo.

¿A qué se dedica?

Hago unos 10.000 kilómetros al mes porque tenemos varias empresas, que me absorben mucho tiempo. Te hablo de empresas dedicadas a la reparación de puentes, túneles y viaductos por toda España, de gestión de residuos y limpiezas viarias en ayuntamientos, de realización de obras llave en mano y a mayores, yo, de forma particular, tengo otra en la que codesarrollamos para Repsol y para fondos de inversión proyectos de renovables. Además, personalmente realizo más de un centenar de auditorías al año para una reputada multinacional.

¿Cómo consigue compaginarlo con la presidencia del Lalín?

Desde luego, no es nada fácil. Es que se junta todo con un nivel de crecimiento a nivel empresarial, lo que hace que tenga que viajar todavía más de lo previsto. Como te decía, eso unido a mi tercera paternidad hizo que llegara un momento que me planteara dejar el cargo en el Lalín.

¿Por qué quiere seguir?

Quiero seguir al frente del Lalín porque sinceramente el club me gusta, soy un hombre de fútbol, y porque nos hemos comprometido a cuatro años y consideramos que hay que acabar el mandato. Lo que sí tenemos claro es que una vez que se acabe lo dejaremos. Pero hay que acabarlo porque ese es el compromiso adquirido.

¿Cómo vivió la emocionante fase de ascenso con el Céltiga?

Fue una pena porque se rozó con los dedos el poder seguir adelante en la promoción. Se creo mucha ilusión, sobre todo en el partido de vuelta, cuando nos llegamos a poner 1-3 en A Lomba. Yo creo que Willy Alonso hizo un muy buen trabajo y eso se vio reflejado en los resultados y en el campo.

Y en que lo llamaran del Sporting de Braga, ¿no?

Efectivamente. Él llevaba todo el año recibiendo ofertas del fútbol profesional, ninguna le satisfizo hasta que llegó la del Sporting. Además, estaba a dos horas de su casa y eso para una persona tan familiar como Willy influye mucho. Por supuesto, también le atrajo mucho el proyecto deportivo.

¿Sigue manteniendo como objetivo la Tercera Federación?

El objetivo va a ser ese. Vamos a intentar confeccionar una plantilla para ascender. Lógicamente esto es fútbol e igual no salen las cosas, pero por nosotros no va a quedar y en eso vamos a trabajar.

¿Habrá muchos fichajes?

Este fin de semana vamos a ultimar el fichaje del entrenador. Se va a tomar la decisión entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy). Una vez que tengamos el capitán del barco ya empezaremos a confeccionar la plantilla, que sobre el papel ya está casi ultimada, pero la tiene que validar el nuevo míster del Lalín.

¿El sustituto de Willy Alonso también será de la casa?

El entrenador del Lalín será alguien de fuera. Todas las opciones barajadas son de fuera. Queríamos dar ese toque de profesionalidad y de seriedad y los nombres que puso la dirección deportiva encima de la mesa eran concretamente de fuera de aquí. Y también porque no queremos que exista esa relación de amistad que pueda dar lugar a malos entendidos. Cuando me metí en esto del fútbol pensé que iba a ser menos intenso pero no deja de ser fútbol amateur.