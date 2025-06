La directiva del Estradense plantea su continuidad tras incorporar a cinco nuevos miembros

Tras su derrota en la fase de ascenso a Segunda RFEF el Club Deportivo Estradense ha comenzado con la planificación de la próxima temporada, un punto y seguido que debía arrancar con la elección de directiva una vez Toño Camba y los suyos completaban su segundo mandato. Tras ocho años al frente del club el dirigente había mostrado en más de una ocasión su intención de ceder el testigo a otra persona. Ayer sin embargo, Camba convocó una rueda de prensa para anunciar que planteará a la asamblea la opción de continuar dos años más en el cargo. Lo haría, si obtiene el respaldo de los socios, con nuevos compañeros de viaje, gracias a la incorporación de cinco nuevos directivos a su equipo.

Entre ellos destaca la incorporación de Alejandro García, empresario estradense que está llamado a convertirse en nuevo vicepresidente de la entidad. Camba admitió que en un primer momento planteó a García la opción de que fuese él quien se presentase como nuevo presidente. «No fui capaz de convencerlo, porque tiene muchas obligaciones», recordó Camba, quien sin embargo sí consiguió que el exjugador del Estradense aceptarse incorporarse a su directiva.

Junto a él se suma al equipo de dirigentes Enrique Prieto, quien se encargará de ayudar a Manolo García en las labores administrativas del club. También se incorporan a la directiva del Estradense Jorge Couceiro, Rubén Figueiras y Noelia Villaverde. La llegada de nuevos directivos compensará dos salidas, las de Félix Figueiras y Salomé López, quienes dejan el club tras muchos años de servicio. Camba dejó abierta además la puerta a nuevas incorporaciones.

«En el mes de febrero, la directiva decidió que no íbamos a seguir, y así se lo comunicamos al Concello. Trataron de convencernos de que siguiésemos, animándonos con mejoras necesarias como cambiar el césped del Novo Municipal o mejorar la iluminación. A pesar de eso se decidió que no. Sin embargo, hace tres semanas, en una reunión de la directiva, se planteó la opción de continuar. Ahí cambió todo y surgió la idea de hablar con Álex, a quien no logré convencer para presidente, pero sí para echar una mano, y sumar nuevos directivos. Esto cansa mucho y los nuevos directivos nos van a ayudar a tener menos trabajo», manifestó Camba.

Ahora, esta nueva directiva tendrá que someterse al voto de los socios del Estradense. Será en una asamblea general que ha quedado fijada para el día 4 de julio a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30, en segunda. El presidente explicó que, al igual que se hizo en ocasiones anteriores, propondrán a la masa social la opción de continuar dos años más al frente del club. En caso de aparecer más alternativas, se llevarían a cabo elecciones a la presidencia. El próximo lunes, la directiva se reunirá también con la ACOE y Hosteleros A Estrada para decidir los primeros ganadores del concurso de decoración de escaparates del Estradense.

Reclaman al Concello todas las promesas realizadas

Imagen de la rueda de prensa. / Bernabé

El presidente del Estradense explicó que, en caso de volver a salir elegidos, lo primero que harán será ir al Concello de A Estrada para recordarles las promesas que les hicieron en caso de continuar en el cargo. Esas promesas afectan a las instalaciones en el Novo Municipal, con dos objetivos principales. Por un lado el cambio del césped artificial, muy castigado por el uso continuado y el paso del tiempo. Por otro lado está la mejora de la iluminación. Cabe señalar que se trata de dos problemas que el Estradense viene reclamando desde hace tiempo. En el caso del campo, el mal estado del césped ha sido un escollo para un equipo que apuesta por el fútbol de toque. En cuanto a la iluminación, el Novo Municipal cuenta con menos luz que otras instalaciones como el Manuel Regueiro o el de Nogueira, en Vea. Incluso las pistas de atletismo anexas cuentan con mejor iluminación que un campo con varias zonas de oscuridad.

Toño Camba también dejó en el aire la continuidad en su equipo del hombre que fue el encargado de confeccionar el Estradense a lo largo de las últimas ocho temporadas. Alfonso Uzal manifestó su intención de dejar el cargo por desgaste y también por sus obligaciones laborales. El presidente confía sin embargo en poder convencer al exjugador, al menos, para ayudarlos en la renovación y confección del equipo de esta temporada, un trabajo que se centraría en los meses de verano, dejándolo liberado una vez esté finalizado. «Es cierto que ahí tenemos un problema pero esperamos que pueda compatibilizar todo».

«Lo primero que haré el lunes será reunirme con los entrenadores para la renovación»

Manuti y Javicho, en su presentación hace un año / Bernabé

Toño Camba explicó que, a pesar de no saber si seguirán al frente del club tras la asamblea y teniendo en cuenta que todavía quedan tres semanas, ya se pondrán a trabajar en la confección de la plantilla para la próxima temporada. «No podemos esperar hasta el 4 de julio para empezar. Lo que nos gustaría a nivel deportivo es intentar renovar al mayor número posible de jugadores de la plantilla y tratar de mantener el bloque que tantas alegrías nos dio este año. Es un trabajo que realmente nunca se detuvo. Ya fuimos hablando con los jugadores para ir viendo sus intenciones. Esperamos no tener sorpresas y poder contar con el mismo bloque», manifestó Camba, quien también dejó clara que su primera y única opción para el banquillo pasa por la continuidad de Manuel González «Manuti» y Javier Vázquez «Javicho», junto al resto de su equipo. «Lo primero que haré el lunes será reunirme con los entrenadores para tratar la renovación. Aunque se presente y salga otra directiva no creo que nadie ponga en duda el trabajo que hicieron estos entrenadores. Nuestra idea es renovarlos y empezar a trabajar con ellos».

Gamarra, con muchas ofertas, y Coke, planteándose la retirada

Gamarra / Jesús Figueroa

La directiva del Estradense tendrá un duro trabajo por delante en la confección de la plantilla para la próxima temporada. La buena temporada realizada por los rojillos ha puesto el punto de mira en muchos de sus jugadores, algunos de los cuales costará retener en la idea de mantener el bloque del año pasado. El mejor ejemplo es el delantero Gamarra, un hombre que, tras sus buenas actuaciones y números, cuenta con ofertas llegadas de equipos de toda España. El delantero todavía no ha tomado una decisión e incluso utilizó las redes sociales para desmentir los rumores que lo situaban ya en el Compostela. A estas alturas parece que solo una cuestión de cariño podría retenerlo en A Estrada. Gamarra no es sin embargo el único en el plantilla con ofertas, incluso de categorías superiores. También en el aire, aunque por motivos totalmente opuestos, estaría la continuidad del capitán Diego Álvarez «Coke». El portero de 34 años ya ha comunicado al club su intención de retirarse. Habrá que ver si finalmente cumple con ese deseo o se le convence para que continúe en el equipo, al menos, una temporada más.