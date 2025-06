«Lo que me llevo del fútbol son las amistades»

Antonio González regresó al Club Deportivo Lalín 13 años después para ayudar a conseguir una ascenso que no pudo ser. Ahora, el defensa central silledense ha decidido dejar la práctica del fútbol.

¿Le costó mucho decidirse?

La verdad es que sí me costó pero ya estaba decidido desde que empecé a buscar un bajo para tener una clínica propia durante y entonces ahí decidí que iba a ser mi último año como futbolista.

Su último servicio al Lalín fue echar una mano en el play-off.

Efectivamente. Yo sabía, y ellos también, que sí o sí era mi última temporada. Obviamente les eché una mano para intentar el ascenso de categoría, que era el objetivo que se perseguía. Fue una pena muy grande porque yo creo que lo tuvimos mucho más cerca de lo que parece por los resultados porque en la ida lo tuvimos en la mano y seguramente fuera el rival más complicado de toda la fase de ascenso, pero bueno fue así y pienso que a pesar de todo hicimos un papel más que digno. En ese sentido, tenemos que estar contentos con lo que hicimos. No me iba a ir para otro lado a pesar de que en el Betanzos no me daban la baja. El Lalín era la única opción. Necesitaba competir por algo y hacerlo en un sitio donde me sentía valorado

Después de tantos años jugando al fútbol, ¿qué se lleva como mejor recuerdo?

Con mucha diferencia, lo que me llevo son todas las amistades que pude hacer en todo ese tiempo. Tengo que decir que estoy contento de que saqué muchos y buenos amigos del mundo del fútbol, una gente con la que tengo muy buen trato en todos estos años. A mayores de eso pues, efectivamente el fútbol te da muchas experiencias que te enriquecen a nivel personal.

¿Tiene previsto seguir vinculado al fútbol o se va de verdad?

Tengo que dejarlo porque como te decía antes es cuestión de tiempo más que otra cosa. Si pudiera seguir estando vinculado, seguiría jugando. No tengo ninguna duda. Pero el trabajo ahora es mi prioridad, la verdad.