En el Novo Municipal pasan página

La cruel eliminación del Club Deportivo Estradense del play-off de ascenso está siendo todavía asimilada tanto por el cuerpo técnico como por la plantilla. Con todo, unos y otros coinciden en que a pesar de lo sucedido frente a la Sarriana, la temporada no puede tener otro calificativo que histórica. Superado el mal trago, en la entidad rojilla se ha vuelto a la realidad mientras la plantilla goza de unas más que merecidas vacaciones. Aclarar el futuro del entrenador, confeccionar la plantilla y, sobre todo, confirmar la continuidad de la junta directiva son los próximos retos en el seno de la entidad.

«Supongo que esta semana nos sentaremos con la directiva y a ver qué ocurre», manifestaba ayer Manuti. Sondeado sobre su permanencia al frente del banquillo estradense, considera que «en un principio se tiene que confirmar que la directiva continúe y, si es así, supongo que no habrá ningún problema. De todas formas, no hay nada hablado directamente». Para Manuti todo debería ser un puro trámite puesto que «nosotros estamos en nuestra casa y entiendo que no va a haber ningún tipo de problema pero es cierto que es una cosa que hay que hablar. Mi primera opción evidentemente va a ser el Estradense porque aquí estoy contentísimo». Y en cuanto que su nombre empiece a sonar para dirigir otros equipos como el Compostela piensa que «es normal porque hicimos un gran año y es de agradecer que miren para ti, aunque realmente no me llamó nadie. También decían lo mismo del Bergantiños. Son rumores». Así las cosas, Manuti concluye indicando que «entiendo que esta directiva va a seguir, que nos vamos a reunir y que va a salir todo bien pero no lo sé».

Por otro lado, sobre el partido del sábado, Manuti destaca que nuestra primera media hora es espectacular. Ellos estaban muy superados y yo creo que estábamos dando los pasos necesarios para remontar la eliminatoria». Pero subraya que «llega la expulsión, fallas el penalti y a los 5 minutos te meten un gol. Son tres golpes muy duros». El análisis del entrenador del Estradense también hace hincapié en que «el resultado de la ida hace que estés en el alambre pero yo me quedo con esos primeros 35 minutos en los que se veía que estaba mucho más cerca. A ellos los veía cansados y que no iban a aguantar el ritmo que pusimos de juego. Que si llevábamos el partido al minuto 60 con 0-0 y les metíamos un gol, caería para nosotros».

Expulsión

Manuti también recalca que «la expulsión de Gamarra es inexplicable y marca el partido porque te meten un gol muy rápido. Además, ya era muy difícil remontar un partido con diez desde el minuto 35. Es cierto que una vez que llegamos al descanso comentamos que la eliminatoria estaba perdida pero teníamos que dar la cara por el público pero también por ellos mismos porque no se merecían acabar un play-off con un 0-4». El técnico también considera que «la segunda parte nuestra a pesar de estar con diez fue muy buena. Jugamos más con el corazón que con la cabeza y fue una pena no haber metido por lo menos un gol».

Ahora toca pasar página a una campaña inolvidable y empezar a pensar en una nueva temporada en la Tercera Federación.