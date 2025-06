El Estradense cree en la remontada

El Novo Municipal de A Estrada vivirá hoy una jornada histórica. El Estradense recibe a partir de las 19.00 horas a la Sarriana en el partido de vuelta de la segunda fase del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Será un todo o nada para los rojillos, una final que arranca de una manera desnivelada. El 2-0 con el que terminó el partido de ida sitúa a los lucenses como claros favoritos a obtener el pase a la final, en la que aguardará el mejor equipo de la fase de Murcia. Tampoco respaldan la opción estradense los tres partidos que perdieron contra los de Sarria en sus tres duelos esta temporada. Los de Manuti confían sin embargo en recuperar su mejor versión con el apoyo y la presión de una afición entregada.

«Sabemos que les podemos hacer daño y que les podemos ganar pero para eso vamos a tener que hacer un muy buen partido», afirmó el técnico rojillo al analizar esta final. «Lo más importante es que seamos capaces de gestionar todo lo que va a ir ocurriendo en el campo. No podemos volvernos locos. Somos conscientes de que vamos a tener un momento del partido en que tendremos opciones de victoria. Solo tenemos que aprovechar ese momento».

Manuti reconoció que la eliminatoria llega condicionada por el 2-0 de la ida, en su peor partido de la temporada contra la Sarriana. «Fue el partido más desnivelado de los tres. Nos supieron jugar y les salió muy bien. Ahora no nos quedará otra que arriesgar. Lo haremos con el apoyo de la afición. La grada nos llevará en volandas. En ese sentido este partido no tiene nada que ver con el que jugamos allí», argumentó Manuti. «Le pido a la afición que venga y disfrute de un partido como este. Ojalá cuando acabe podamos disfrutar todos juntos que pasamos a la final. Si no lo logramos, solo nos quedará darles las gracias por un año increíble».

El cuerpo técnico del Estradense ha intentado motivar a la plantilla a lo largo de la semana y concienciarlos de que la remontada es posible. «Les pusimo muchos ejemplos recientes de equipos gallegos que le dieron la vuelta a eliminatorias similares. Sabemos que no es imposible. Son dos goles de desventaja contra un gran equipo pero el empate nos es favorable a nosotros». En esta situación Manuti considera clave el anotar el primer gol. «El fútbol cambia mucho en un momento, y un gol creo que sería uno de esos momentos. Da igual cuándo llegue, pero que llegue. Hasta ese momento, tenemos que estar tranquilos. Si hay que volverse locos, ya lo haremos en su momento», afirmó.

Para este partido los rojillos tienen la baja de Miguel, expulsado en la ida, y del lesionado Ángel. Jugadores como Jaichenko, Carabán o Elías llegan con molestias. «Esperamos contar con ellos. Está claro que este es el momento de forzar», valoró el entrenador del Estradense.