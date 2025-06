«Nadie debería perderse un partido histórico como este»

El Estradense recibe mañana a las 19.00 horas a la Sarriana en el partido de vuelta de la segunda ronda del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Tras el 2-0 de la ida a los rojillos les toca buscar la remontada y nadie duda que tendrán el apoyo total de su afición en el Novo Municipal.

-¿Cómo afrontan desde la directiva este partido?

-Con mucha ilusión, aunque sabemos que va a ser difícil. Personalmente tengo muchas esperanzas puestas en que podamos pasar. Todos sabemos que allá no hicimos nuestro mejor partido y que ellos fueron superiores pero aquí puede pasar lo contrario. Si jugamos como el otro día no veo muchas opciones pero tengo muchas esperanzas de que el equipo esté a su nivel. Los estoy viendo entrenar con mucha ilusión y creo que es factible que podamos pasar. La semana pasada sin embargo no tenía las mismas sensaciones. El domingo hubo celebración por pasar la primera eliminatoria. Luego hubo día de limpieza, otro día montando la fiesta de la escuela. Reconozco que no veía a los jugadores centrados como esta semana. Lo del lunes fue impresionante, con la afición ahí animándolos. Están muy enchufados.

-Pase lo que pase mañana, su temporada es de nota.

-Tenemos claro que, aunque no logremos el pase, la temporada es espectacular. Sin embargo, remontar y poder jugar la final ya sería de matrícula. Creo que vamos lograr esa matrícula. Vamos a tener además un gran ambiente. Lo notas en la calle, todo el mundo está hablando del partido y las entradas están saliendo a un ritmo increíble. Pienso que incluso vamos a superar la entrada de Noia. No sé el nivel que pudo haber en A Baiuca pero hablando del Novo Municipal, fue el día que más gente hubo en el campo.

-Hablamos del equipo pero para hablar de la afición uno ya se queda sin adjetivos.

-Nunca había vivido algo así. Está siendo increíble. Yo vivo al lado del colegio Pérez Viondi y ayer concidió que llegaba a casa en la salida. Había varios niños que salían con las camisetas del Estrademse puesto. Varios vinieron a junto mía a decirme que íbamos a pasar. Ver a la chavalada tan metide y preocupada, que estén deseando que llegue el día del partido, es algo impresionante.

-Todo eso también supondrá un mayor esfuerzo para la directiva. Hay que canalizar toda esa atención y estar a la altura a nivel de organización.

-Hay cosas que te dan trabajo, pero también te dan una satisfacción. El lunes por la mañana por ejemplo se nos ocurrió la idea de que viniesen aficionados a animar a los jugadores. En nada juntamos a 70 o 80 personas. Creo que quedó muy bien. Le pedimos a la gente que no se enterasen los jugadores y fue una sorpresa para ellos. Cuando preparas cosas y ves que salen bien, es una satisfacción impresionante para una directiva y te anima a seguir pensando otras cosas qué hacer. Para el partido tenemos alguna que ya está en marcha y en las redes sociales estamos subiendo cosas todos los días. Animo a todo el mundo a que venga, que nadie se pierda este partido. Sea el resultado que sea, este partido va a ser recordado para toda la historia. Este es el año del centenario del Estradense, y desde la directiva deseábamos que pasasen cosas bonitas pero la verdad es que nunca pensamos que fuera tanto.

-¿Todo esto supone un esfuerzo económico para el club?

-Hay cosas que no están costando dinero pero también son cosas que pueden hacer que venga más gente y eso implica más taquilla. Un club hay que llevarlo como una pequeña o gran empresa. En tu negocio a veces tienes que hacer inversiones en cosas que crees que te van a dar un rendimiento. Es cierto que en estos partidos les estamos pidiendo un esfuerzo a los socios pero a cambio les damos otras cosas. Estamos por ejemplo regalando aplaudidores. Creo que es muy bonito cuando los jugadores salen al campo, tanto por visibilidad como por sonido. Este partido vamos a hacer algo con los bombos que creo que va a quedar muy bien. En el primer partido que los aficinados de los juveniles hicieron la peña fue muy bonito verlos en la grada animando. Verlos enfrente también estuvo bien pero se les echa de falta en la grada. Estamos trabajando a ver cómo podemos hacer para que ellos sigan apretando desde enfrente y que en la grada no se les eche de menos. Hay que apretar de todos lados. Creamos carteles diciendo que había que crear un infierno rojillo. Dijeron que lo hicimos por un incidente que hubo con el presidente de la Sarriana , pero debo decir que no fue por eso. La idea es conseguir meter la mayor presión al rival. Hay que ser correctos pero que presionen, que presionen y presionen desde el primer minuto. Tenemos que confiar que podemos remontar.