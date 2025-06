Vidal: «Lo que estamos viviendo estos días está siendo una locura»

El Estradense cuenta ya las horas para el partido que el próximo sábado a partir de las 19.00 horas disputarán contra la Sarriana y en el que buscarán dar la vuelta al 2-0 con el que terminó el choque de ida. A la espera de ese partido hablamos con un hombre clave en el esquema de Manuti. Brais Vidal regresó el pasado verano al Estradense tras su paso por el Arosa y lo hizo para convertirse de nuevo en el ancla del equipo rojillo. Fijo en el once a pesar de la fuerte competencia, el centrocampista compostelano de 29 años es el encargado de dar equilibrio y cabeza al Estradense, una labor clave y a veces poco vistosa.

«Repasando el partido de ida me quedo con la sensación de que no fuimos capaces de generar ocasiones. No estuvimos acertados y ellos nos hicieron mucho daño a la contra», lamentó en relación al partido jugado el domingo en Sarria. El centrocampista lamentó sin embargo por encima de todo ese segundo tanto que pone la remontada más complicada. «La Sarriana es un gran equipo, hecho para ascender, y cuenta con grandes jugadores. Pero el problema es que no supimos hacer frente a lo que nos propusieron».

Vidal considera que el equipo notó el nerviosismo y apunta a la necesidad de pasar página para pensar solo en el próximo sábado. «Es cierto que después del partido los ánimos estaban muy bajos en el equipo pero eso fue pasando. Ahora mismo diría que lo que estamos es fastidiados. Tenemos que mentalizarnos en darlo todo. La clave para poder remontar la eliminatoria es volver a ser nosotros», afirmó.

El centrocampista compostelano también elogió el apoyo que están recibiendo por parte de la afición rojilla esta temporada y en esta fase de ascenso. «La gente está volcadísima. Lo que estamos viviendo estos días está siendo una locura», afirmó Brais Vidal, quien considera que todo este respaldo no supone una presión para el equipo, sino «un orgullo». «Esta es mi quinta temporada en el Estradense y nunca había visto tanta gente en el campo animando. Supongo que en parte es mérito del equipo, por lo que logramos, pero también les tenemos que agradecer lo que están haciendo».

El club por su parte ha anunciado que las entradas ya están a la venta en Agasallos y el Arco da Vella. Además, habrá buses lanzadera desde la Farola.