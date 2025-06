Willy deja el Lalín para fichar por el Sporting de Braga de Carlos Vicens

Guillermo Alonso Salinas, Willy, regresa al fútbol profesional. El último entrenador del Club Deportivo Lalín desde el pasado mes de enero ha aceptado la oferta de uno de los equipos con más caché del fútbol portugués, el Sporting de Braga. Willy llega al cuadro bracarense de la mano del mallorquín Carlos Vicens, ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City durante las últimas cuatro temporadas, y que le ha ofrecido ser su entrenador asistente. El club portugués jugará la próxima campaña la Conference League, tras quedar cuarto en el campeonato luso. Vicens, de 42 años, sustituirá al experimentado entrenador portugués Carlos Carvalhal, ex del Real Club Celta, que dejó el banquillo de Os Arsenalistas tras el último encuentro de liga en Portugal.

«Esto es muy lento pero desde hace un tiempo se estaba proponiendo. El entrenador te llama para saber si estás dispuesto a venir, él tiene que sopesar la oferta que le hacen y pasar por procesos de selección. Al final, todo se concretó y sí, vuelvo al fútbol profesional, con lo cual se lo tuve que comunicar al presidente y directiva del Lalín porque la oferta es irrechazable y no es comparable. Con todo el cariño y el afecto que le tengo al Lalín, hay que tener en cuenta que el fútbol profesional es otra cosa», manifestaba ayer un Willy Alonso que ya piensa en su nuevo reto profesional tras pasar por Torpedo Armavir, Middlesbrough, Leeds y Celta Fortuna. Willy también se encargará del departamento de análisis del cuadro portugués: «Empiezo siendo asistente puesto que Carlos Vicens viene de trabajar con Guardiola. Me conocía o escuchó hablar de mi y entonces me incorporo en breve a su equipo de trabajo», aclara.

Juan Carlos Vicens Gómez (Colonia Sant Jordi, 1983) llegó al Manchester City en 2017 y pasó por los banquillos de los Sub-13 y Sub-18 del club inglés. Desde 2021 estuvo junto a Guardiola en el primer equipo Sky Blue, que ganó dos ligas inglesas y la primera Liga de Campeones de su historia, entre otros trofeos. El entrenador mallorquín se despidió del conjunto del Etihad Stadium junto a Juanma Lillo, asistente de Guardiola, además de Íñigo Domínguez, también miembro del cuerpo técnico.

Promoción

La reciente eliminación del Lalín en la fase de ascenso a manos del Céltiga también fue analizada ayer por el técnico dezano. Willy señala que «la valoro positiva y satisfactoriamente porque desde el primer día dije que el objetivo era la fase de ascenso y lo hemos conseguido. Yo soy bastante exigente conmigo mismo y le trasladé a los chicos que una vez que se consigue la fase de ascenso uno va a pelear por todas. Soy de ir a un sitio a ganar y más aún con lo que estábamos representando con el Club Deportivo Lalín, un histórico y emblemático equipo de Tercera».

Alonso añade sobre el mensaje a sus jugadores en el campo de A Lomba que «así lo entendieron los chicos y compitieron al máximo». Sin embargo, y reiterando su auto exigencia como entrenador del conjunto del Cortizo, añade que «aunque pienso que deberíamos de haber hecho un poquito más porque lo hemos tenido ahí» en alusión al 1-3 que llegó a reflejar el marcador del campo del Arosa durante el partido del sábado.