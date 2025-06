«No hicimos un buen partido. En realidad no estuvimos bien en ningún aspecto». Las palabras del entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti» tras la dura derrota por 2-0 ante la Sarriana en el partido de ida de la segunda ronda del play-off de ascenso muestran en sentir de una plantilla dolida por la mala imagen mostrada en un partido tan importante para la historia del club. Por este motivo, en la jornada de ayer, aficionados del equipo rojillo acudieron a las instalaciones del Novo Municipal para animar al plantel de cara al partido de vuelta del próximo sábado. «El primer gol tenemos que meterlo nosotros, el segundo lo hará la afición», reconoció Manuti, quien confía en la remontada con el apoyo de la afición del Estradense.

El entrenador rojillo considera que su equipo tiene calidad para superar a la Sarriana y está seguro de que el próximo sábado, tendrán su oportunidad a lo largo de los 90 minutos. «Vamos a tener nuestro momento para meternos en la eliminatoria. Tenemos que centrarnos en aprovechar esa ocasión. Sabemos que es difícil pero no podemos volvernos locos. Lo importante es meter un gol, aunque sea el minuto 70. Un gol. Solo eso lo cambiaría todo a nivel mental», explicó. Para Manuti, ese factor mental será clave para ambos equipos. «Hay que poner un partido de ritmo alto, que se les haga largo, y arriesgar. Hay que crearles ocasiones que duden. Eso es algo que no hicimos allí. No generamos ninguna ocasión y eso les permitió estar demasido cómodos. Tenemos que confiar en nosotros y en que podemos darle la vuelta a la eliminatoria».

Para el partido clave del sábado, los rojillos no podrán contar con Miguel, que fue expulsado en el descuento del primer partido tras ver la segunda amarilla. Fue una acción rigurosa por parte del colegiado que terminó propiciando un tenso ambiente en la grada. «Es una baja importante para nosotros. Fue una amarilla que no era necesaria, con una falta en el centro del campo y con el partido acabado», lamentó Manuti, quien también se quejó del doble rasero que están teniendo los árbitros con Gamarra. «Llevamos unos ocho partidos en los que no le pitan nada. Los centrales se ensañan con él y nunca hay nada pero a él le pitan todos los contactos. Parece que le pusieron la fama de delantero que busca contacto y ya le pitan todo. No puede haber ese doble rasero».

Estradense / Jesús Figueroa

Manuti confía en mejorar con respecto al partido del pasado sábado. «Fueron mejores», sentenció. «Aunque el partido estuvo condicionado por ese gol tan pronto en un error nuestro. A partir de ahí ellos cambiaron su forma de juego habitual y les salió bien. Pensamos que iba a salir a jugar pero se metieron muy atrás, muy juntos, y buscaron balones largos», explicó. El entrenador considera que no supieron leer el partido, especialmente en una segunda parte en la que la Sarriana comenzó a bajar el ritmo a nivel físico. «No fuimos capaces de generar ocasiones y al final nos faltó madurez. Después de un partido horrible, el 1-0 era un buen resultado para la vuelta. Sin embargo, nos volcamos en busca del empate como si fuese un partido de liga. Pecamos de novatos y ahora tenemos que remontar un 2-0».

El Estradense por su parte ha anunciado que la entrada al campo el sábado será de 5 euros para socios, menores de 18 años gratis y no socios 15 euros, los mismos precios que en Sarria. Además, el club tiene previsto contar con un bus lanzadera para llevará a los aficionados que lo deseen desde el casco urbano, donde ese día se celebra la Feira da Sidra, hasta el Novo Municipal.