Christian Costoya se da un paseo militar

Christian Costoya no tiene rival esta temporada. El piloto silledense de Parolin se marcó ayer todo un paseo militar sobre el circuito italiano de Viterbo durante la tercera de las carreras del Champions of the Future. La victoria permite a Costoya recuperar el liderato de la competición en la que empezó de forma aplastante en Campillos pero que se complicó bajo la lluvia de Portimao.

Lo más destacado del silledense a día de hoy es que lidera los tres campeonatos que está corriendo: WSK Euro Series, Champions of the Future, Europeo e incluso el ranking de la FIA, que con los puntos conseguidos ayer en la región del Lacio apuntala todavía más con una considerable distancia de sus directos rivales.

La final a 23 vueltas programada en la mañana de ayer prometía mucho y así fue. Christian Costoya realizó una salida tranquila partido desde la tercera posición en la parrilla, que conservó durante las primeras curvas pero que, después, sumó vuelta rápida tras vuelta rápida para primero despegarse del grupo de cabeza y, por último, llegar a la bandera a cuadros con casi 2 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, el irlandés Daniel Kelleher

El equipo Parolin, ayer, era una fiesta con la nueva victoria conseguida por su pupilo trasdezano. Costoya ya piensa en su próxima cita, que será para la semana el Campeonato de Europa en este mismo circuito de Viterbo, al que se ha adaptado a la perfección en lo que va de temporada.